Secciones
Chile

El emotivo mensaje de Daniel Fuenzalida por el logro académico de su hija: "Muy orgullosos"

La joven egresó como enfermera de la Universidad de Los Andes, obteniendo además distinción máxima en su formación.

El emotivo mensaje de Daniel Fuenzalida por el logro académico de su hija: Muy orgullosos
Hace 2 Hs

Un emocionante momento familiar vivió este martes el animador Daniel Fuenzalida, quien compartió con orgullo el importante logro académico de su hija, Ignacia Fuenzalida. La joven egresó como enfermera de la Universidad de Los Andes, obteniendo además distinción máxima en su formación.

A través de su cuenta de Instagram, el comunicador publicó varias fotografías de Ignacia luciendo su uniforme profesional y sosteniendo el diploma que acredita su título universitario.

Junto a las imágenes, Fuenzalida compartió un sentido mensaje en el que destacó la perseverancia de su hija, recordando que inició la carrera en plena pandemia.

Un mensaje cargado de emoción

En su publicación, el animador subrayó que este logro es fruto del esfuerzo de Ignacia y del apoyo familiar: “Lindo recorrido junto a Tomás, a tu mamá, Juan Carlos y tus hermanos. Disfruta cada momento de tu etapa laboral con los éxitos y fracasos, siempre estaré ahí para lo que me necesites. Te amo y a seguir viviendo cada día de la vida… tu papá”.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cortes de luz en Chile: ¿qué comunas de Santiago serán afectadas este viernes 26 de septiembre?
1

Cortes de luz en Chile: ¿qué comunas de Santiago serán afectadas este viernes 26 de septiembre?

Bono Logro Escolar: cuándo será el próximo pago de la ayuda estatal para estudiantes chilenos
2

Bono Logro Escolar: cuándo será el próximo pago de la ayuda estatal para estudiantes chilenos

Marcha atrás: revelaron los motivos por los que Mega desistió de contratar a Carmen Gloria Arroyo
3

Marcha atrás: revelaron los motivos por los que Mega desistió de contratar a Carmen Gloria Arroyo

Qué dijo Carla Jara sobre los rumores de reconciliación con Francisco Kaminski
4

Qué dijo Carla Jara sobre los rumores de reconciliación con Francisco Kaminski

El emotivo mensaje de Daniel Fuenzalida por el logro académico de su hija: Muy orgullosos
5

El emotivo mensaje de Daniel Fuenzalida por el logro académico de su hija: "Muy orgullosos"

¿Buscas trabajo en Chile? El Ministerio de Hacienda ofrece puestos con sueldos que superan los $5 millones
6

¿Buscas trabajo en Chile? El Ministerio de Hacienda ofrece puestos con sueldos que superan los $5 millones

Más Noticias
Cortes de luz en Chile: ¿qué comunas de Santiago serán afectadas este viernes 26 de septiembre?

Cortes de luz en Chile: ¿qué comunas de Santiago serán afectadas este viernes 26 de septiembre?

Bono Logro Escolar: cuándo será el próximo pago de la ayuda estatal para estudiantes chilenos

Bono Logro Escolar: cuándo será el próximo pago de la ayuda estatal para estudiantes chilenos

Marcha atrás: revelaron los motivos por los que Mega desistió de contratar a Carmen Gloria Arroyo

Marcha atrás: revelaron los motivos por los que Mega desistió de contratar a Carmen Gloria Arroyo

Qué dijo Carla Jara sobre los rumores de reconciliación con Francisco Kaminski

Qué dijo Carla Jara sobre los rumores de reconciliación con Francisco Kaminski

¿Buscas trabajo en Chile? El Ministerio de Hacienda ofrece puestos con sueldos que superan los $5 millones

¿Buscas trabajo en Chile? El Ministerio de Hacienda ofrece puestos con sueldos que superan los $5 millones

¿Quién es la viuda negra chilena detenida en Argentina?: está acusada de drogar y robar a hombres

¿Quién es la "viuda negra chilena" detenida en Argentina?: está acusada de drogar y robar a hombres

Chile está entre los seis países más seguros ante una Tercera Guerra Mundial: conoce los motivos

Chile está entre los seis países más seguros ante una Tercera Guerra Mundial: conoce los motivos

Hay alerta por tormentas eléctricas en el sur de Chile: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

Hay alerta por tormentas eléctricas en el sur de Chile: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

Comentarios