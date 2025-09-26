El emotivo mensaje de Daniel Fuenzalida por el logro académico de su hija: "Muy orgullosos"

Un emocionante momento familiar vivió este martes el animador Daniel Fuenzalida, quien compartió con orgullo el importante logro académico de su hija, Ignacia Fuenzalida. La joven egresó como enfermera de la Universidad de Los Andes, obteniendo además distinción máxima en su formación.
A través de su cuenta de Instagram, el comunicador publicó varias fotografías de Ignacia luciendo su uniforme profesional y sosteniendo el diploma que acredita su título universitario.
Junto a las imágenes, Fuenzalida compartió un sentido mensaje en el que destacó la perseverancia de su hija, recordando que inició la carrera en plena pandemia.
Un mensaje cargado de emoción
En su publicación, el animador subrayó que este logro es fruto del esfuerzo de Ignacia y del apoyo familiar: “Lindo recorrido junto a Tomás, a tu mamá, Juan Carlos y tus hermanos. Disfruta cada momento de tu etapa laboral con los éxitos y fracasos, siempre estaré ahí para lo que me necesites. Te amo y a seguir viviendo cada día de la vida… tu papá”.