Qué dijo Carla Jara sobre los rumores de reconciliación con Francisco Kaminski

La vida personal de Carla Jara volvió a instalarse en la agenda del espectáculo luego de que la tarotista Vanessa Daroch asegurara en televisión que la ex integrante de Mekano podría retomar su relación con Francisco Kaminski antes de fin de año.
Durante su participación en el programa Zona de Estrellas, Daroch sorprendió con su vaticinio: “Sí, van a volver... algo va a pasar antes de Navidad; va a ser algo como muy secreto, cuidándose del qué dirán. No es amor, es estabilidad familiar”.
La respuesta de Carla Jara
Las palabras de la tarotista no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron repercusiones. En el programa Hay que decirlo, Paulina Nin reveló la reacción directa de Jara frente a los dichos. “Estas son palabras exactas de lo que dijo Carla Jara. (Le pregunté:) ‘Carla, dime la verdad, ¿es cierto eso que andan diciendo, que volverías con Kaminski?’”, relató la conductora.
De acuerdo con Nin, la comunicadora fue categórica al desmentir cualquier reconciliación: “Esa fue una tontera que salió... Ni siquiera vi quién lo dijo”. Incluso restó importancia al origen de la predicción: “Yo no tenía ni idea, esto parece que se hizo online. Ni siquiera estaba la Carla Jara, ni siquiera llamó a la Carla y le dijo ‘Hola Carlita, te quiero tirar las cartas’”.
La ex chica Mekano fue enfática en su postura: “No, por ningún motivo, ni lo he pensado, ni se me ha pasado por la mente”, afirmó respecto a la posibilidad de retomar la relación con Kaminski.
Además, aclaró cuál es el único vínculo que mantiene con él: “Sólo mantengo contacto con Kaminski porque es el padre de mi hijo y mantengo una relación cordial por mi hijo, como cualquier ser humano normal y educado, pero no se me cruzaría por la mente”.
Finalmente, Jara expresó su molestia por la exposición mediática: “¿No piensan en todo el daño que se me ha hecho a mí?”, cuestionó, concluyendo con un mensaje categórico: “Puedes decir en el programa, ¿cómo le pueden creer a una carta de tarot tirada online, donde ni siquiera estaba ella?”.