Nintendo Switch OLED por menos de 230 euros: la gran oferta de Aliexpress que no puedes dejar escapar

El modelo OLED de la popular consola baja de precio hasta el 28 de septiembre.

Hace 31 Min

La Nintendo Switch sigue siendo una de las consolas más queridas del mercado. Tanto es así que su sucesora, la Nintendo Switch 2, se ha convertido en la máquina de la firma japonesa que más rápido se ha vendido desde su lanzamiento. Sin embargo, esta novedad ha traído una ventaja para quienes todavía no tienen la consola original: la bajada de precio de sus modelos anteriores.

Entre ellos destaca la Nintendo Switch OLED, que ahora se puede conseguir en Aliexpress por menos de 230 euros gracias a la campaña Big Save, activa hasta el 28 de septiembre o fin de existencias. Una oportunidad única teniendo en cuenta que en la web oficial su precio es de 349,99 euros, lo que supone un ahorro de más de 100 euros. Además, el envío se realiza desde España, lo que garantiza recibirla en pocos días. Está disponible en color blanco y en versión neón.

Qué ofrece la Nintendo Switch OLED

La gran diferencia de este modelo respecto al original está en su pantalla OLED de 7 pulgadas, que ofrece colores más vivos, negros profundos y un contraste mucho más marcado, mejorando la experiencia en modo portátil. Su memoria interna también se ha ampliado de 32 GB a 64 GB, lo que permite instalar más juegos sin necesidad de tarjeta microSD adicional.

El diseño se ha optimizado con un soporte trasero rediseñado y más estable, ideal para partidas en modo mesa. La base incluye ahora un puerto LAN, lo que asegura una conexión más estable en partidas online.

En el apartado de sonido, los altavoces integrados ofrecen una calidad más clara y envolvente, mejorando el modo portátil y de sobremesa. La batería mantiene una autonomía de entre 4,5 y 9 horas, según el juego.

Tres modos de juego y compatibilidad total

La versatilidad sigue siendo una de las señas de identidad de la Switch. El modelo OLED mantiene sus tres modos de juego:

- Portátil, aprovechando al máximo la pantalla OLED.

- Mesa, con el soporte mejorado para partidas multijugador.

- TV, con resolución de hasta 1080p y 60 fps conectándola a la base.

- La consola incluye dos Joy-Con con vibración HD y controles de movimiento, plenamente compatibles con todos los juegos y accesorios de la familia Nintendo Switch.

Una oferta difícil de igualar

Con todas estas prestaciones, la Nintendo Switch OLED por menos de 230 euros en Aliexpress se presenta como una de las grandes gangas del año para los amantes de los videojuegos. Un modelo versátil, con una pantalla espectacular y mejoras clave que lo convierten en una opción muy atractiva frente al precio oficial.

