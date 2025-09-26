Marcha atrás: revelaron los motivos por los que Mega desistió de contratar a Carmen Gloria Arroyo

Tras semanas de rumores sobre su eventual salida de Televisión Nacional de Chile (TVN) y su posible arribo a Mega, finalmente se confirmó que la jueza Carmen Gloria Arroyo continuará en la señal pública. La información fue entregada por la periodista Paula Escobar en el programa Zona de Estrellas.
“Es muy probable que renueve por un nuevo período”, adelantó Escobar, descartando así un traspaso inmediato a otra estación televisiva.
Según relató la periodista, si bien en algún momento las conversaciones con Mega parecían estar avanzadas, finalmente no se concretaron. “De un momento a otro, el panorama cambió del cielo a la tierra. Mega le da la espalda a Carmen Gloria Arroyo, todas las negociaciones que habíamos informado, estas juntas con el director ejecutivo del canal, celebrando con champaña inclusive, se fue todo al tacho de la basura”, señaló.
Explicó que, de acuerdo con fuentes al interior de la señal privada, las tratativas se frenaron por motivos económicos: “Al equipo le dijeron que estaban tratando de llevarse a todo el equipo, pero la verdad es que ahora dicen que no hay plata”.
El factor Tonka
Cabe recordar que hace algunas semanas en el mismo espacio televisivo se había revelado la intención de Mega de fichar no solo a la abogada, sino también a todo su equipo de trabajo. Sin embargo, los recursos asignados a El Internado, el próximo reality del canal -calificado como “el más caro de la historia”-, habrían impedido la contratación de la conductora.
“En Mega le cerraron las puertas por culpa de El Internado. Ahora no hay plata ni espacio en la parrilla programática para su programa”, sentenció.