Marcha atrás: revelaron los motivos por los que Mega desistió de contratar a Carmen Gloria Arroyo

Según relató la periodista, si bien en algún momento las conversaciones con Mega parecían estar avanzadas, finalmente no se concretaron. “De un momento a otro, el panorama cambió del cielo a la tierra. Mega le da la espalda a Carmen Gloria Arroyo, todas las negociaciones que habíamos informado, estas juntas con el director ejecutivo del canal, celebrando con champaña inclusive, se fue todo al tacho de la basura”, señaló.