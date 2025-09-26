Secciones
Marcha atrás: revelaron los motivos por los que Mega desistió de contratar a Carmen Gloria Arroyo

La querida animadora continuará en TVN hasta diciembre, aunque todo indica que podría renovar contrato.

Marcha atrás: revelaron los motivos por los que Mega desistió de contratar a Carmen Gloria Arroyo
Hace 17 Min

Tras semanas de rumores sobre su eventual salida de Televisión Nacional de Chile (TVN) y su posible arribo a Mega, finalmente se confirmó que la jueza Carmen Gloria Arroyo continuará en la señal pública. La información fue entregada por la periodista Paula Escobar en el programa Zona de Estrellas.

“Es muy probable que renueve por un nuevo período”, adelantó Escobar, descartando así un traspaso inmediato a otra estación televisiva.

Según relató la periodista, si bien en algún momento las conversaciones con Mega parecían estar avanzadas, finalmente no se concretaron. “De un momento a otro, el panorama cambió del cielo a la tierra. Mega le da la espalda a Carmen Gloria Arroyo, todas las negociaciones que habíamos informado, estas juntas con el director ejecutivo del canal, celebrando con champaña inclusive, se fue todo al tacho de la basura”, señaló.

¿Se activa la grúa televisiva? Carmen Gloria Arroyo dejaría TVN para incorporarse a Mega

Explicó que, de acuerdo con fuentes al interior de la señal privada, las tratativas se frenaron por motivos económicos: “Al equipo le dijeron que estaban tratando de llevarse a todo el equipo, pero la verdad es que ahora dicen que no hay plata”.

El factor Tonka

Cabe recordar que hace algunas semanas en el mismo espacio televisivo se había revelado la intención de Mega de fichar no solo a la abogada, sino también a todo su equipo de trabajo. Sin embargo, los recursos asignados a El Internado, el próximo reality del canal -calificado como “el más caro de la historia”-, habrían impedido la contratación de la conductora.

Tonka Tomicic vuelve a la televisión: los detalles sobre su inminente arribo a Mega

Tonka Tomicic vuelve a la televisión: los detalles sobre su inminente arribo a Mega

“En Mega le cerraron las puertas por culpa de El Internado. Ahora no hay plata ni espacio en la parrilla programática para su programa”, sentenció. 

