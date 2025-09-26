Ser camarera en España puede ser un suplicio: el duro testimonio de Sofía, 33 años

La española Sofía Chaves, camarera y madre de dos hijos, denuncia jornadas de 48 horas semanales, falta de descansos legales, horarios entregados con apenas horas de antelación y un ambiente laboral asfixiante. Planea llevar el caso a la Inspección de Trabajo.
Un trabajo que la llevó a la ansiedad
“Trabajaba 48 horas con un solo día de descanso, no respetaban las 12 horas entre jornadas y me enviaban el horario el domingo por la tarde, justo antes de empezar la semana. Llegaba a casa con ansiedad”, explica Sofía Chaves, 33 años, exempleada de una cafetería del Centro Comercial Gran Plaza en Roquetas de Mar (Almería).
Su experiencia, que ha hecho pública en redes sociales, refleja lo que miles de trabajadores de la hostelería en España denuncian: abusos laborales, precariedad y ausencia de conciliación familiar.
Promesas rotas y horarios abusivos
La joven asegura que en la entrevista le prometieron una jornada de 40 horas semanales, pero en la práctica trabajaba 48 horas, siempre con turno partido: de 9:00 a 12:00 por la mañana y de 17:00 a 22:00 por la tarde.
El horario, además, era caótico: se anotaba en un cuaderno y la encargada lo enviaba al personal el domingo por la tarde, incumpliendo la obligación legal de avisar con cinco días de antelación.
“Era imposible organizar mi vida. Soy madre separada y dependía de mi madre para cuidar a mis hijos. No había compañerismo, el trato era horrible y a veces nos gritaban delante de los clientes”, denuncia.
Falsificación en los registros
Según Sofía, la empresa obligaba a los trabajadores a firmar falsamente que descansaban dos días cuando en realidad solo libraban uno. El registro horario no se hacía con sistemas digitales, sino con simples hojas de papel.
Esto incumple la normativa laboral y será aún más problemático con la reducción de jornada laboral que obligará a todas las empresas a disponer de un registro digital accesible para la Inspección de Trabajo.
Consecuencias: ansiedad y abandono del empleo
El resultado fue devastador: ansiedad, dolores de estómago y la sensación de no poder conciliar. “Eran nervios diarios. Sabía que iba a un sitio donde no quería estar porque sabía lo que me esperaba”, confiesa Sofía.
Tras solo una semana, decidió abandonar el empleo. Ahora anuncia que denunciará a la empresa ante la Inspección de Trabajo.
No es un caso aislado
Tras viralizar su testimonio, otra exempleada del mismo establecimiento se puso en contacto con ella para contar experiencias similares, incluyendo accidentes laborales y trato vejatorio.
La dueña de la cafetería, sin embargo, niega las acusaciones y afirma que Sofía “miente” y que su denuncia es “una pataleta infantil”. Aun así, la realidad constatada por este medio revela que sí se incumplen descansos y preavisos de horario, lo que refuerza las palabras de la extrabajadora.
Una realidad extendida en la hostelería española
El caso de Sofía no es único. A pesar del refuerzo normativo y las campañas de la Inspección de Trabajo, la hostelería sigue siendo uno de los sectores con más precariedad laboral en España, donde los abusos de horarios, sueldos bajos y falta de conciliación son una constante.