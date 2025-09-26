Bono Logro Escolar: cuándo será el próximo pago de la ayuda estatal para estudiantes chilenos

En 2025, el Bono Logro Escolar se pagó el viernes 12 de septiembre, beneficiando a todos los escolares que cumplieron las condiciones el año anterior. De mantenerse la normativa vigente, el beneficio volverá a entregarse en septiembre de 2026, con un monto mayor, ya que se reajusta según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).