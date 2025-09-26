Bono Logro Escolar: cuándo será el próximo pago de la ayuda estatal para estudiantes chilenos

El Bono Logro Escolar es una de las principales ayudas económicas que entrega el Estado a los estudiantes de enseñanza básica y media. Este beneficio busca premiar el esfuerzo académico de los alumnos y se suma a otros aportes destinados a jóvenes de familias vulnerables y a quienes finalizan cuarto medio.
En 2025, los montos del bono se fijaron en dos tramos: $82.181 para quienes estén dentro del 15% con mejor rendimiento de su curso o promoción y $49.310 para los estudiantes que integren el siguiente 15% de mejores notas.
El aporte se deposita directamente en la Cuenta RUT del beneficiario y es de libre disposición. Además, se entrega por cada alumno que cumpla los requisitos, lo que significa que, si dos hermanos obtienen las mejores calificaciones, ambos reciben el beneficio completo.
Requisitos para acceder al Bono Escolar en Chile
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia estableció que podrán acceder al Bono Logro Escolar los estudiantes que cumplan con las siguientes condiciones:
- Pertenecer al 30% socioeconómicamente más vulnerable al 31 de marzo de 2024, según el Registro Social de Hogares.
- Tener un máximo de 24 años durante 2024.
- Haber cursado entre 5° básico y IV medio en 2024.
- Estar dentro del 30% con mejores calificaciones de su establecimiento.
- Haber asistido a un colegio con reconocimiento oficial del Ministerio de Educación.
En 2025, el Bono Logro Escolar se pagó el viernes 12 de septiembre, beneficiando a todos los escolares que cumplieron las condiciones el año anterior. De mantenerse la normativa vigente, el beneficio volverá a entregarse en septiembre de 2026, con un monto mayor, ya que se reajusta según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Quienes quieran saber si tienen derecho a este aporte pueden consultar en la plataforma oficial habilitada, ingresando su RUT y fecha de nacimiento o su Clave Única.