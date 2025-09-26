Cortes de luz en Chile: ¿qué comunas de Santiago serán afectadas este viernes 26 de septiembre?

La Empresa Nacional de Electricidad (Enel) informó que este viernes 26 se registrarán cortes de suministro eléctrico en distintos sectores de la Región Metropolitana debido a trabajos de mantenimiento y modernización del sistema.
Según precisó la compañía, los vecinos podrán revisar las direcciones específicas afectadas a través del mapa de trabajos programados disponible en su sitio web. Además, desde la misma plataforma se podrán reportar fallas inesperadas.
Por su parte, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) señaló que más de 4.000 clientes ya se encuentran sin servicio en la región, información que también es actualizada permanentemente en su página oficial.
Comunas afectadas por los cortes de luz este viernes 26 de septiembre
De acuerdo a la información entregada, los principales sectores afectados durante el día de hoy son:
- Las Condes
Desde las 11 hasta las 17
- Vitacura
Desde las 9 hasta las 15
- La Granja
Desde las 10 hasta las 17
- Maipú
Desde las 9.30 hasta las 10.30
- Quinta Normal
Desde las 12 hasta las 14
Las autoridades recomiendan a los vecinos tomar las precauciones necesarias mientras dure la interrupción del suministro.
¿Cómo hacer un reclamo ante Enel por cortes de energía prolongados?
Los cortes prolongados de energía eléctrica representan un problema recurrente para miles de usuarios en Chile, especialmente en zonas abastecidas por Enel. Iniciar un reclamo formal ante la compañía distribuidora requiere seguir un procedimiento específico y contar con la documentación adecuada para respaldar la solicitud.
Comprender qué información es crucial y cómo presentarla de manera organizada es el primer paso para una gestión exitosa ante Enel y, si fuera necesario, ante los organismos reguladores.
Para realizar un reclamo a Enel por cortes de energía prolongados en Chile, puedes contactar a Enel directamente a través de su sitio web, teléfono o WhatsApp, o bien, presentar tu reclamo ante el SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor) o la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles). Para cualquiera de las opciones que elijas, debes seguir las siguientes recomendaciones:
1. Sitio web: ingresa al sitio web de Enel y busca la sección de contacto o reclamos. Completa el formulario con tus datos, los detalles del corte y cualquier información adicional que respalde tu reclamo.
2. Teléfono: llama a los números de atención al cliente de Enel (600 696 0000 o 800 800 696) para reportar el corte y solicitar información sobre el tiempo de reposición y posibles compensaciones.
3. WhatsApp: contacta a Enel a través de su número de WhatsApp (+56 9 9444 7606) y describe el problema. Puedes adjuntar fotos o videos para respaldar tu reclamo.