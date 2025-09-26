Colmenar Viejo, el "Far West" madrileño que enamoró a Claudia Cardinale en 1971

El pasado martes, 23 de septiembre, falleció en Île-de-France a los 87 años la actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano y protagonista de títulos como El gatopardo o Las petroleras. Precisamente, esta última producción, estrenada en 1971, dejó una huella muy especial en España: buena parte de su rodaje se llevó a cabo en la Comunidad de Madrid, donde varios municipios se transformaron en un pequeño ‘Far West’ europeo.