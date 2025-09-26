Colmenar Viejo, el "Far West" madrileño que enamoró a Claudia Cardinale en 1971

El pasado martes, 23 de septiembre, falleció en Île-de-France a los 87 años la actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano y protagonista de títulos como El gatopardo o Las petroleras. Precisamente, esta última producción, estrenada en 1971, dejó una huella muy especial en España: buena parte de su rodaje se llevó a cabo en la Comunidad de Madrid, donde varios municipios se transformaron en un pequeño ‘Far West’ europeo.
Madrid, tierra de westerns
En los años 60 y 70, más de 30 municipios madrileños acogieron rodajes de películas del género, consolidando a la región como epicentro del western europeo. Allí se filmaron títulos míticos como El regreso de los siete magníficos, de Burt Kennedy, la Trilogía del dólar protagonizada por Clint Eastwood, o la mencionada Las petroleras, con Claudia Cardinale y Brigitte Bardot.
Colmenar Viejo, el pueblo del Oeste en la Sierra
Uno de los escenarios principales fue Colmenar Viejo, al norte de Madrid y en las faldas de la Sierra de Guadarrama. Situado dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, el municipio ofrecía paisajes áridos y cañadas ideales para recrear el ambiente del Oeste americano.
En la Dehesa de Navalvillar se construyó un rancho para el rodaje de Las petroleras, mientras que en el decorado western de Daganzo se grabaron peleas y secuencias de acción. Las cañadas cercanas sirvieron para escenas de enfrentamientos, y las formaciones rocosas próximas al río Manzanares alto fueron el escenario perfecto para tiroteos y emboscadas.
Qué ver hoy en Colmenar Viejo
Más allá de su legado cinematográfico, Colmenar Viejo conserva un importante patrimonio histórico y artístico. La Basílica de la Asunción de Nuestra Señora es su gran emblema, acompañada de ermitas, casonas tradicionales y museos como la Casa de la Villa o el Museo de Arte Sacro.
En sus alrededores destacan los yacimientos de Navalvillar y Navalahija y la necrópolis visigoda de Remedios, que ponen en valor la importancia histórica del municipio. Sus fiestas patronales en honor a la Virgen de los Remedios, en agosto, llenan el pueblo de música, encierros y romerías.
La gastronomía serrana es otro de sus atractivos, con especialidades como los asados de cordero y cabrito, migas y guisos tradicionales. Además, la localidad invita a recorrer rutas de senderismo en la Dehesa de Navalvillar, la cañada de la Retuerta o los caminos que conectan con la Sierra de Guadarrama.
Un viaje entre cine y naturaleza
Con su mezcla de patrimonio, paisajes y tradición, Colmenar Viejo sigue siendo un lugar donde cultura, fiesta y naturaleza se dan la mano. Y aunque el eco de los revólveres del spaghetti western ya forma parte de la historia, aún resuena en sus dehesas el recuerdo de aquel pequeño ‘Far West’ que enamoró a Claudia Cardinale.