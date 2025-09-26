KU Barcelona: la discoteca que revive el espíritu de Ibiza en pleno corazón de la Ciudad Condal

La noche barcelonesa tiene un nuevo templo. Se trata de KU Barcelona, la discoteca del Front Marítim de la Barceloneta que promete convertirse en el gran referente del ocio nocturno en Cataluña. El proyecto, impulsado por el grupo Costa Este, rescata la esencia del mítico club ibicenco KU, símbolo de libertad, hedonismo y noches interminables, para adaptarlo a las tendencias del siglo XXI.
Durante décadas, el nombre KU estuvo asociado a fiestas multitudinarias en Ibiza, donde artistas, celebridades y amantes de la música electrónica vivieron una época dorada. Aunque su trayectoria en la isla terminó en 1993, su espíritu regresa ahora a Barcelona con una propuesta que une nostalgia y modernidad, rindiendo homenaje al Mediterráneo como epicentro cultural y festivo.
Una nueva etapa para un nombre legendario
El local de la Barceloneta, ubicado en el número 2 de la calle Ramon Trias Fargas, fue franquicia de Pacha Barcelona hasta 2024. Ahora, bajo el sello KU, el espacio se reinventa con un concepto inmersivo y sofisticado, pensado para un público cosmopolita que busca experiencias más allá de la música.
El objetivo es claro: posicionar a KU Barcelona como referente internacional de clubes, recuperando el magnetismo de aquel nombre mítico y combinándolo con innovación tecnológica y una programación de alto nivel en música electrónica.
Ubicación, accesos y horarios
KU Barcelona mantiene la tradición de la zona más vibrante de la vida nocturna de la ciudad. El club abre de jueves a sábado de 23:55 a 05:45 y los domingos de 23:30 a 05:00. Está perfectamente conectado por transporte público gracias a la línea 4 de metro (parada Ciutadella / Vila Olímpica), además de contar con accesos para vehículos privados.
Un símbolo mediterráneo que renace
Con esta reapertura, Barcelona recupera un nombre icónico y lo proyecta hacia el futuro. KU Barcelona se perfila no solo como una discoteca, sino como una experiencia que celebra el legado de la música electrónica y la cultura mediterránea, atrayendo tanto a locales como a turistas de todo el mundo.
El Mediterráneo vuelve a brillar en las noches barcelonesas con un espacio donde pasado y presente se encuentran, y donde KU renace como símbolo atemporal de fiesta y libertad.