KU Barcelona: la discoteca que revive el espíritu de Ibiza en pleno corazón de la Ciudad Condal

La noche barcelonesa tiene un nuevo templo. Se trata de KU Barcelona, la discoteca del Front Marítim de la Barceloneta que promete convertirse en el gran referente del ocio nocturno en Cataluña. El proyecto, impulsado por el grupo Costa Este, rescata la esencia del mítico club ibicenco KU, símbolo de libertad, hedonismo y noches interminables, para adaptarlo a las tendencias del siglo XXI.