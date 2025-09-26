Secciones
España

Un albañil español revela por qué nadie quiere trabajar en la construcción

España se queda sin albañiles: salarios bajos y jornadas maratonianas alejan a los jóvenes.

Hace 1 Hs

El sector de la construcción en España se enfrenta a una grave falta de mano de obra, con envejecimiento en las plantillas, ausencia de relevo generacional y condiciones que los jóvenes no quieren asumir.

Durante años, la construcción fue uno de los motores económicos de España. Sin embargo, hoy el sector no solo arrastra la falta de viviendas —lo que dispara los precios— sino también un déficit de albañiles para levantarlas.

El relevo generacional es casi inexistente. La edad media de los trabajadores ha subido hasta los 45 años, ocho más que en 2007. La dureza del oficio y los salarios poco competitivos explican por qué los jóvenes apenas se sienten atraídos por la obra.

“Me levanto a las 5 y llego a las 8 de la tarde”

Así lo resume Manuel, un albañil de 57 años, entrevistado por Telecinco:

“Me levanto a las cinco de la mañana y llego a casa a las diez de la noche. Los chavales de hoy no aguantan eso”.

La escasez de trabajadores obliga en muchos casos a extender las jornadas. Además, el futuro es aún más incierto: apenas un 10% de empleados de la construcción tiene menos de 30 años.

“Somos la última generación de la obra”

Manuel lo asume con resignación:

“Mi generación es la última que queda en la obra. No hay reemplazo”.

El sector, que ya sufrió un duro golpe tras la burbuja inmobiliaria de 2008, podría enfrentarse en la próxima década a la jubilación de casi el 22% de sus actuales trabajadores, según la Fundación Laboral de la Construcción.

Un oficio duro y masculinizado

A la dificultad de atraer jóvenes se suma la escasa presencia de mujeres: solo un 8,9% de los empleados son albañilas. Aunque casos como el de Emily, una trabajadora apasionada por su oficio, demuestran que hay excepciones, la realidad sigue siendo un sector masculinizado y poco renovado.

El gran reto: mejorar condiciones y atraer talento joven

Expertos señalan que aumentar salarios y modernizar convenios sería clave para volver a atraer mano de obra. Sin un cambio, la falta de obreros podría convertirse en un problema estructural para la construcción en España.

Polémica en España por un campamento de verano con "duchas mixtas": los organizadores defienden la propuesta

Javier Cansado, enfermo de cáncer, recibe mensajes de apoyo de Broncano y Raúl Cimas

Golpe a Airbnb en Madrid: la Justicia ordena retirar 34.728 anuncios de pisos turísticos

Adiós al polvo: el plumero de Mercadona que arrasa por su eficacia y comodidad

España: cómo acceder a la ayuda del Gobierno de 30.000 euros para el alquiler con opción a compra

Alejandro Sanz abrirá su museo en Alcalá de los Gazules: fecha, ubicación y detalles

