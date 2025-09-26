Javier Cansado, enfermo de cáncer, recibe mensajes de apoyo de Broncano y Raúl Cimas

El anuncio de la enfermedad de Javier Cansado, uno de los rostros más queridos del humor español, ha generado una ola de mensajes de cariño y apoyo. Durante su entrevista en La Revuelta, Raúl Cimas y David Broncano aprovecharon para enviarle un cálido abrazo y desearle una pronta recuperación.
Javier Cansado, ausente de Ilustres ignorantes
Cansado, que reveló hace unos días que padece cáncer y que está en tratamiento, ha tenido que apartarse temporalmente del programa Ilustres ignorantes. En su lugar, Raúl Cimas se ha sumado al formato junto a Pepe Colubi y Javier Coronas, aunque insistió en que se trata de una sustitución provisional:
“Estoy de interino, guardándole la silla”, explicó Cimas.
El mensaje de cariño de Broncano y Cimas
El propio David Broncano, conductor de La Revuelta, quiso reconocer la figura del humorista:
“Le mandamos el abrazo más grande posible a Javier, es el auténtico maestro”.
Por su parte, Cimas destacó no solo su talento sino su calidad humana:
“Aun con la que tenía encima, lo que le preocupaba era dejar colgado al programa y a los compañeros. Habla mucho de lo bueno que es en todos los aspectos”.
Un toque de humor en medio de la preocupación
Fiel a su estilo, Cimas no dudó en bromear después del momento emotivo, asegurando que también le “venía bien” librarse de los viajes junto a Colubi y Coronas, a quienes describió con ironía como dos compañeros que “discuten sin parar con los ojos muy abiertos”.
Una ola de apoyo del mundo del humor
Además de Broncano y Cimas, otros cómicos como Dani Rovira ya habían enviado previamente mensajes de ánimo a Cansado, quien afronta con valentía su tratamiento y ha asegurado que su único objetivo es curarse y volver pronto a los escenarios.