Makoke revela cómo acompaña a Marina Romero en su enfermedad

La influencer Marina Romero, pareja de Javier Tudela e íntimamente vinculada a Makoke, reveló hace unas semanas que estaba atravesando “los días más difíciles” de su vida. Tras compartir imágenes desde el hospital y confirmar que se había sometido a una operación en la Clínica Universidad de Navarra, saltaron todas las alarmas sobre su estado de salud.