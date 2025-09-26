Makoke revela cómo acompaña a Marina Romero en su enfermedad

La influencer Marina Romero, pareja de Javier Tudela e íntimamente vinculada a Makoke, reveló hace unas semanas que estaba atravesando “los días más difíciles” de su vida. Tras compartir imágenes desde el hospital y confirmar que se había sometido a una operación en la Clínica Universidad de Navarra, saltaron todas las alarmas sobre su estado de salud.
Ahora, Makoke ha dado nuevas declaraciones exclusivas en el estreno de Cabaret, el musical, donde explicó que su nuera “ha pasado la primera etapa” y que la operación “salió bien”, aunque todavía están esperando resultados médicos.
El papel de Makoke en la enfermedad de Marina Romero
La colaboradora ha confesado cómo está viviendo ella este delicado momento familiar:
“Nadie nace sabiendo cómo gestionar estas cosas. Intento estar con la positividad, energía y amor que se puede tener cuando la vida te da estos varapalos”.
Makoke asegura que toda la familia está volcada en Marina y que, pese a la incertidumbre, mantienen un espíritu optimista. “Estamos disfrutando mucho de la familia”, afirmó, subrayando que lo importante ahora es apoyarse mutuamente y esperar con esperanza.
Javier Tudela y sus hijos, el otro pilar de la familia
Aunque Makoke prefiere que sea su hijo, Javier Tudela, quien hable sobre cómo lo está afrontando, sí adelantó que los dos niños que él tiene con Marina “no saben nada de nada” sobre la situación de su madre, protegiéndolos de la preocupación.
La propia Marina ha reconocido en redes que ha tenido “días muy malos”, llegando a sentirse rota, aunque en la actualidad se muestra algo más tranquila y confiada en que “cuando todo esto pase, estaremos más fuertes, más unidos y con más motivos para celebrar la vida”.
Positividad ante la recuperación
Pese a que “todavía no está todo como tiene que estar”, Makoke insistió en que la operación salió bien y que ahora el proceso consiste en esperar y confiar:
“Hay que cruzar los dedos, que salga todo bien. La mejor predisposición es ser positivo, y eso es lo que estamos haciendo”.
La familia afronta esta etapa con la esperanza de que la recuperación avance de forma favorable y con el convencimiento de que la unión será clave en este proceso.