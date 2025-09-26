Secciones
Alejandro Sanz abrirá su museo en Alcalá de los Gazules: fecha, ubicación y detalles

El pueblo gaditano que marcó la infancia del cantante se prepara para acoger el Alejandro Sanz Experience, un espacio único que recorrerá su vida, su música y sus recuerdos más íntimos.

ALEJANDRO SANZ. ALEJANDRO SANZ. GTRES
Hace 2 Hs

A punto de despedir septiembre y con el final del año cada vez más cerca, la provincia de Cádiz se prepara para uno de sus hitos culturales más esperados: la inauguración del primer museo dedicado a Alejandro Sanz, prevista para finales de 2025. Aunque el artista nació en Madrid, siempre ha considerado a Alcalá de los Gazules como su tierra, por los lazos familiares y los recuerdos de infancia que lo unen a este lugar. De hecho, llegó a dedicarle unos versos entrañables: “Pobre de aquel pobrecito que no conozca Alcalá, casas blancas, gente de oro, sol de estaño, la salá. Es chiquito mi tesoro... Plaza Alta y madrugá”.

Un homenaje en el corazón de su infancia

El proyecto llevará el nombre de Alejandro Sanz Experience y se ubicará en la histórica Casa Diáñez, un edificio del siglo XVII situado en la plaza de San Jorge, en la parte más alta del municipio. Este espacio, cedido por la Junta de Andalucía, se transformará en una casa-museo donde los visitantes podrán recorrer la vida y trayectoria del artista a través de objetos personales, recuerdos y experiencias inmersivas.

El museo contará con secciones dedicadas a su adolescencia, sus primeros pasos en la música y los momentos clave de su carrera internacional. Habrá exposiciones de instrumentos originales, fotografías inéditas y testimonios exclusivos, además de un recorrido interactivo que acercará al público a la esencia creativa del cantante.

Experiencias inmersivas y Fanzone

Uno de los atractivos más innovadores será la Fanzone, un espacio interactivo con karaoke, juegos y experiencias de realidad virtual que permitirán a los visitantes sentirse parte del universo musical de Sanz. Además, el museo dispondrá de una tienda oficial de merchandising, con álbumes, recuerdos y artículos exclusivos para llevarse un pedazo de esta experiencia única.

Un motor cultural y turístico para Cádiz

El Alejandro Sanz Experience espera recibir decenas de miles de visitantes al año y convertirse en un nuevo motor cultural y económico para Alcalá de los Gazules. Su apertura se sumará a la red de espacios dedicados a grandes figuras gaditanas, como Camarón en San Fernando, Paco de Lucía en Algeciras, Lola Flores en Jerez o Rocío Jurado en Chipiona.

Con este proyecto, el municipio no solo reforzará su atractivo turístico, sino que también cumplirá, como señalan sus impulsores, “el sueño de acoger un pedazo del alma de Alejandro Sanz”.

