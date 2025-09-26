Alejandro Sanz abrirá su museo en Alcalá de los Gazules: fecha, ubicación y detalles

A punto de despedir septiembre y con el final del año cada vez más cerca, la provincia de Cádiz se prepara para uno de sus hitos culturales más esperados: la inauguración del primer museo dedicado a Alejandro Sanz, prevista para finales de 2025. Aunque el artista nació en Madrid, siempre ha considerado a Alcalá de los Gazules como su tierra, por los lazos familiares y los recuerdos de infancia que lo unen a este lugar. De hecho, llegó a dedicarle unos versos entrañables: “Pobre de aquel pobrecito que no conozca Alcalá, casas blancas, gente de oro, sol de estaño, la salá. Es chiquito mi tesoro... Plaza Alta y madrugá”.