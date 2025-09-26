España: cómo acceder a la ayuda del Gobierno de 30.000 euros para el alquiler con opción a compra

Ejemplo práctico de tributación

En opinión de consultoras fiscales, si la ayuda hubiera recaído en el inquilino, la tributación podría haber oscilado entre el 19% y el 30%, dependiendo de los ingresos y la Comunidad Autónoma de residencia. Ahora, al trasladarse la obligación fiscal al propietario, los jóvenes no tendrán que sumar esos importes a su declaración.