España: cómo acceder a la ayuda del Gobierno de 30.000 euros para el alquiler con opción a compra

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció recientemente una nueva ayuda de 30.000 euros destinada a que los jóvenes menores de 35 años que vivan en viviendas de protección con alquiler permanente puedan acceder a la compra de esos pisos. La medida forma parte del futuro Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
La subvención, pensada para aliviar las dificultades de acceso a la vivienda de los más jóvenes, generó dudas iniciales sobre su tratamiento fiscal y la posible obligación de declararla como ingreso en el IRPF.
¿Quién tributa por la ayuda de 30.000 euros?
En un primer momento, expertos fiscales advertían que este tipo de ayudas se consideran ganancias patrimoniales y que, como ocurrió con los bonos culturales o las ayudas al alquiler, debían incluirse en la declaración de la Renta.
Sin embargo, el proyecto de Real Decreto del Plan Estatal de Vivienda ha aclarado la situación:
Los beneficiarios directos serán los vendedores de viviendas protegidas con opción a compra (administraciones públicas, entidades, empresas o particulares).
Estos vendedores deberán incluir la ayuda en su IRPF como ganancia patrimonial en el ejercicio en que la reciban.
El importe máximo que podrán percibir es de 28.800 euros por inmueble.
De este modo, los jóvenes inquilinos menores de 35 años quedan exentos de tributar por la ayuda, ya que no son ellos quienes reciben directamente la subvención, sino el propietario del inmueble.
Cómo afecta la ayuda al precio de la vivienda
Según explica Francisco Serantes, coordinador del Grupo de Expertos en IRPF de la AEDAF, el propietario deberá imputar la ayuda como ingreso, pero a la vez rebajar el precio de venta en el mismo importe. Así, el efecto económico final es neutro para el vendedor y beneficioso para el inquilino que accede a la compra.
Ejemplo práctico de tributación
En opinión de consultoras fiscales, si la ayuda hubiera recaído en el inquilino, la tributación podría haber oscilado entre el 19% y el 30%, dependiendo de los ingresos y la Comunidad Autónoma de residencia. Ahora, al trasladarse la obligación fiscal al propietario, los jóvenes no tendrán que sumar esos importes a su declaración.
Ayudas que sí están exentas en el IRPF
Aunque la ayuda de 30.000 euros no tributa para los inquilinos, conviene recordar qué otras subvenciones públicas están exentas de IRPF:
Indemnizaciones por responsabilidad civil por daños personales.
Becas públicas y ayudas a deportistas de alto nivel.
Prestaciones por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
Prestaciones por desempleo en pago único.
Ayudas excepcionales por desastres naturales.
Un paso más para el acceso a la vivienda
El Ejecutivo subraya que esta medida pretende favorecer el ahorro de los jóvenes y permitir que puedan convertirse en propietarios de su vivienda protegida, en un contexto de gran dificultad para acceder a una hipoteca o a un piso libre.