Golpe a Airbnb en Madrid: la Justicia ordena retirar 34.728 anuncios de pisos turísticos

Según Bustinduy, todas estas acciones buscan atajar el problema de la vivienda en España. El ministro ha señalado en varias ocasiones que “miles de familias viven al límite por la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen expulsando a las personas de sus hogares”, y ha advertido: “Ninguna empresa en España, por grande que sea, puede estar por encima de la ley”.