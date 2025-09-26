Secciones
España

Golpe a Airbnb en Madrid: la Justicia ordena retirar 34.728 anuncios de pisos turísticos

El TSJM rechaza un segundo recurso de la plataforma y respalda las resoluciones del Ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy.

Golpe a Airbnb en Madrid: la Justicia ordena retirar 34.728 anuncios de pisos turísticos
Hace 6 Min

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido un nuevo auto en el que respalda las resoluciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 contra la compañía Airbnb, obligándole a retirar 34.728 anuncios de pisos turísticos en Madrid que incumplían la normativa vigente.

La resolución judicial supone el segundo revés para Airbnb, después de que en mayo el mismo tribunal confirmara la retirada de 5.800 anuncios en un procedimiento anterior.

Airbnb y los anuncios ilegales en Madrid

El departamento que lidera Pablo Bustinduy instó en total a la plataforma a retirar 65.000 anuncios turísticos, distribuidos en tres resoluciones:

Primera resolución: 5.800 anuncios retirados y ya avalados por el TSJM en mayo.

Segunda resolución: 34.728 anuncios, objeto del segundo auto confirmado ahora por la Justicia.

Tercera resolución: con los anuncios restantes, que Airbnb no recurrió y que retiró finalmente en julio.

En conjunto, la multinacional terminó retirando 65.000 anuncios de pisos turísticos en España durante el verano de 2025.

Las razones de Consumo

El Ministerio de Consumo argumenta que los anuncios incumplían varios requisitos:

No incluían el número de licencia obligatorio.

Incorporaban números de licencia falsos o no coincidentes con los expedidos por las autoridades.

Omitían la naturaleza jurídica del arrendador, lo que impide al consumidor saber si contrata con un profesional o un particular.

Estas irregularidades llevaron a Consumo a dictar medidas cautelares y a abrir un expediente sancionador en diciembre de 2024 contra Airbnb.

Expedientes abiertos contra el sector

Además de la retirada de anuncios, la Dirección General de Consumo mantiene:

Expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas.

Expedientes sancionadores a agencias inmobiliarias por abusos contra inquilinos en la gestión de alquileres.

Según Bustinduy, todas estas acciones buscan atajar el problema de la vivienda en España. El ministro ha señalado en varias ocasiones que “miles de familias viven al límite por la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen expulsando a las personas de sus hogares”, y ha advertido: “Ninguna empresa en España, por grande que sea, puede estar por encima de la ley”.

Temas EspañaMadrid
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Polémica en España por un campamento de verano con duchas mixtas: los organizadores defienden la propuesta
1

Polémica en España por un campamento de verano con "duchas mixtas": los organizadores defienden la propuesta

Golpe a Airbnb en Madrid: la Justicia ordena retirar 34.728 anuncios de pisos turísticos
2

Golpe a Airbnb en Madrid: la Justicia ordena retirar 34.728 anuncios de pisos turísticos

Más Noticias
Polémica en España por un campamento de verano con duchas mixtas: los organizadores defienden la propuesta

Polémica en España por un campamento de verano con "duchas mixtas": los organizadores defienden la propuesta

Makoke revela cómo está su nuera Marina Romero tras la cirugía: Hay que cruzar los dedos

Makoke revela cómo está su nuera Marina Romero tras la cirugía: "Hay que cruzar los dedos"

Sergio Ramos y Pilar Rubio venden su mansión en La Moraleja con una ganancia millonaria

Sergio Ramos y Pilar Rubio venden su mansión en La Moraleja con una ganancia millonaria

Ayuda en España de hasta 735 euros al mes para supermercados: requisitos y cómo pedirla

Ayuda en España de hasta 735 euros al mes para supermercados: requisitos y cómo pedirla

Andalucía permitirá desgravar los gastos veterinarios: así funciona la nueva ayuda para familias con mascotas

Andalucía permitirá desgravar los gastos veterinarios: así funciona la nueva ayuda para familias con mascotas

El secreto de Aitana Bonmatí para rendir en el Barça: su desayuno diario

El secreto de Aitana Bonmatí para rendir en el Barça: su desayuno diario

No podrás levantarte del sillón: la miniserie española que rompe tabúes sobre el consentimiento dentro del matrimonio

No podrás levantarte del sillón: la miniserie española que rompe tabúes sobre el consentimiento dentro del matrimonio

Qué hacer en Madrid este fin de semana: vuelve el Mercado del Encanto al Hipódromo de la Zarzuela

Qué hacer en Madrid este fin de semana: vuelve el Mercado del Encanto al Hipódromo de la Zarzuela

Comentarios