Golpe a Airbnb en Madrid: la Justicia ordena retirar 34.728 anuncios de pisos turísticos

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido un nuevo auto en el que respalda las resoluciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 contra la compañía Airbnb, obligándole a retirar 34.728 anuncios de pisos turísticos en Madrid que incumplían la normativa vigente.
La resolución judicial supone el segundo revés para Airbnb, después de que en mayo el mismo tribunal confirmara la retirada de 5.800 anuncios en un procedimiento anterior.
Airbnb y los anuncios ilegales en Madrid
El departamento que lidera Pablo Bustinduy instó en total a la plataforma a retirar 65.000 anuncios turísticos, distribuidos en tres resoluciones:
Primera resolución: 5.800 anuncios retirados y ya avalados por el TSJM en mayo.
Segunda resolución: 34.728 anuncios, objeto del segundo auto confirmado ahora por la Justicia.
Tercera resolución: con los anuncios restantes, que Airbnb no recurrió y que retiró finalmente en julio.
En conjunto, la multinacional terminó retirando 65.000 anuncios de pisos turísticos en España durante el verano de 2025.
Las razones de Consumo
El Ministerio de Consumo argumenta que los anuncios incumplían varios requisitos:
No incluían el número de licencia obligatorio.
Incorporaban números de licencia falsos o no coincidentes con los expedidos por las autoridades.
Omitían la naturaleza jurídica del arrendador, lo que impide al consumidor saber si contrata con un profesional o un particular.
Estas irregularidades llevaron a Consumo a dictar medidas cautelares y a abrir un expediente sancionador en diciembre de 2024 contra Airbnb.
Expedientes abiertos contra el sector
Además de la retirada de anuncios, la Dirección General de Consumo mantiene:
Expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas.
Expedientes sancionadores a agencias inmobiliarias por abusos contra inquilinos en la gestión de alquileres.
Según Bustinduy, todas estas acciones buscan atajar el problema de la vivienda en España. El ministro ha señalado en varias ocasiones que “miles de familias viven al límite por la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen expulsando a las personas de sus hogares”, y ha advertido: “Ninguna empresa en España, por grande que sea, puede estar por encima de la ley”.