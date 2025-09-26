Polémica en España por un campamento de verano con "duchas mixtas": los organizadores defienden la propuesta

Sin móviles para favorecer la convivencia

Otra de las medidas adoptadas por el campamento es la prohibición de teléfonos móviles, algo que ha generado quejas de algunas familias. Los organizadores explican que esta decisión busca favorecer la convivencia y que los menores puedan disfrutar sin distracciones. Aseguran que, en caso de necesidad, tanto ellos como los participantes pueden contactar de inmediato con sus familias.