Polémica en España por un campamento de verano con "duchas mixtas": los organizadores defienden la propuesta

Un campamento de verano en Álava, organizado por la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, se encuentra bajo investigación después de que varias familias denunciaran la existencia de duchas mixtas con menores y monitores desnudos, e incluso posibles abusos sexuales. Los hechos habrían tenido lugar el pasado mes de agosto en la localidad alavesa de Bernedo.
El comunicado de los organizadores
La entidad emitió este viernes un comunicado en el que defiende su modelo educativo y rechaza las acusaciones. Según los organizadores, “las duchas mixtas son una oportunidad para desexualizar la desnudez, normalizar todos los cuerpos y fomentar la convivencia”.
En el texto, niegan que se obligue a ningún menor a desnudarse y aseguran que se ofrecen “acompañamiento y alternativas personalizadas en cada caso”. Además, subrayan que el campamento responde a un proyecto “transfeminista, comunitario y autogestionado” cuyo fin es crear “espacios seguros para todas las identidades y cuerpos”.
Críticas al tratamiento mediático
La asociación acusa a algunos medios de caer en el “sensacionalismo” y de difundir “mensajes tránsfobos”, generando un relato “muy alejado de la realidad”. Reiteran que el proyecto educativo busca romper estereotipos de género y garantizar espacios donde no sea necesaria “la identificación de género previa”, en contraste con lo que llaman “la lógica binaria que excluye a ciertos cuerpos e identidades”.
“Espacios para desmontar la sexualización”
Los educadores insisten en que cada actividad está diseñada para trabajar la convivencia, la autonomía y el cuidado mutuo. En ese sentido, defienden que las duchas mixtas pueden servir como espacios “para desmontar la sexualización de la desnudez” y ayudar a los menores a liberarse de la vergüenza y los estigmas.
No obstante, reconocen que la experiencia puede generar incomodidad en algunos adolescentes, y por ello —afirman— nunca obligan a nadie a participar.
Sin móviles para favorecer la convivencia
Otra de las medidas adoptadas por el campamento es la prohibición de teléfonos móviles, algo que ha generado quejas de algunas familias. Los organizadores explican que esta decisión busca favorecer la convivencia y que los menores puedan disfrutar sin distracciones. Aseguran que, en caso de necesidad, tanto ellos como los participantes pueden contactar de inmediato con sus familias.
Investigación de la Ertzaintza
Mientras tanto, la Ertzaintza mantiene abierta una investigación sobre lo sucedido en el campamento de Bernedo tras las denuncias presentadas por varios padres y madres.
El comunicado concluye con un agradecimiento a quienes han mostrado apoyo al proyecto educativo. “Nuestro objetivo es el disfrute y la educación de niños, niñas y jóvenes”, reiteran los organizadores, defendiendo la necesidad de garantizar modelos educativos basados en el euskera, el feminismo y la comunidad local.