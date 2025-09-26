Secciones
España

Polémica en España por un campamento de verano con "duchas mixtas": los organizadores defienden la propuesta

“Son una oportunidad para normalizar los cuerpos”, dijeron. La Ertzaintza investiga lo ocurrido tras denuncias por supuestos abusos y prácticas polémicas.

Polémica en España por un campamento de verano con duchas mixtas: los organizadores defienden la propuesta
Hace 21 Min

Un campamento de verano en Álava, organizado por la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, se encuentra bajo investigación después de que varias familias denunciaran la existencia de duchas mixtas con menores y monitores desnudos, e incluso posibles abusos sexuales. Los hechos habrían tenido lugar el pasado mes de agosto en la localidad alavesa de Bernedo.

El comunicado de los organizadores

La entidad emitió este viernes un comunicado en el que defiende su modelo educativo y rechaza las acusaciones. Según los organizadores, “las duchas mixtas son una oportunidad para desexualizar la desnudez, normalizar todos los cuerpos y fomentar la convivencia”.

En el texto, niegan que se obligue a ningún menor a desnudarse y aseguran que se ofrecen “acompañamiento y alternativas personalizadas en cada caso”. Además, subrayan que el campamento responde a un proyecto “transfeminista, comunitario y autogestionado” cuyo fin es crear “espacios seguros para todas las identidades y cuerpos”.

Críticas al tratamiento mediático

La asociación acusa a algunos medios de caer en el “sensacionalismo” y de difundir “mensajes tránsfobos”, generando un relato “muy alejado de la realidad”. Reiteran que el proyecto educativo busca romper estereotipos de género y garantizar espacios donde no sea necesaria “la identificación de género previa”, en contraste con lo que llaman “la lógica binaria que excluye a ciertos cuerpos e identidades”.

“Espacios para desmontar la sexualización”

Los educadores insisten en que cada actividad está diseñada para trabajar la convivencia, la autonomía y el cuidado mutuo. En ese sentido, defienden que las duchas mixtas pueden servir como espacios “para desmontar la sexualización de la desnudez” y ayudar a los menores a liberarse de la vergüenza y los estigmas.

No obstante, reconocen que la experiencia puede generar incomodidad en algunos adolescentes, y por ello —afirman— nunca obligan a nadie a participar.

Sin móviles para favorecer la convivencia

Otra de las medidas adoptadas por el campamento es la prohibición de teléfonos móviles, algo que ha generado quejas de algunas familias. Los organizadores explican que esta decisión busca favorecer la convivencia y que los menores puedan disfrutar sin distracciones. Aseguran que, en caso de necesidad, tanto ellos como los participantes pueden contactar de inmediato con sus familias.

Investigación de la Ertzaintza

Mientras tanto, la Ertzaintza mantiene abierta una investigación sobre lo sucedido en el campamento de Bernedo tras las denuncias presentadas por varios padres y madres.

El comunicado concluye con un agradecimiento a quienes han mostrado apoyo al proyecto educativo. “Nuestro objetivo es el disfrute y la educación de niños, niñas y jóvenes”, reiteran los organizadores, defendiendo la necesidad de garantizar modelos educativos basados en el euskera, el feminismo y la comunidad local.


Temas España
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Polémica en España por un campamento de verano con duchas mixtas: los organizadores defienden la propuesta
1

Polémica en España por un campamento de verano con "duchas mixtas": los organizadores defienden la propuesta

Golpe a Airbnb en Madrid: la Justicia ordena retirar 34.728 anuncios de pisos turísticos
2

Golpe a Airbnb en Madrid: la Justicia ordena retirar 34.728 anuncios de pisos turísticos

Más Noticias
Makoke revela cómo está su nuera Marina Romero tras la cirugía: Hay que cruzar los dedos

Makoke revela cómo está su nuera Marina Romero tras la cirugía: "Hay que cruzar los dedos"

Sergio Ramos y Pilar Rubio venden su mansión en La Moraleja con una ganancia millonaria

Sergio Ramos y Pilar Rubio venden su mansión en La Moraleja con una ganancia millonaria

Ayuda en España de hasta 735 euros al mes para supermercados: requisitos y cómo pedirla

Ayuda en España de hasta 735 euros al mes para supermercados: requisitos y cómo pedirla

Andalucía permitirá desgravar los gastos veterinarios: así funciona la nueva ayuda para familias con mascotas

Andalucía permitirá desgravar los gastos veterinarios: así funciona la nueva ayuda para familias con mascotas

El secreto de Aitana Bonmatí para rendir en el Barça: su desayuno diario

El secreto de Aitana Bonmatí para rendir en el Barça: su desayuno diario

No podrás levantarte del sillón: la miniserie española que rompe tabúes sobre el consentimiento dentro del matrimonio

No podrás levantarte del sillón: la miniserie española que rompe tabúes sobre el consentimiento dentro del matrimonio

Qué hacer en Madrid este fin de semana: vuelve el Mercado del Encanto al Hipódromo de la Zarzuela

Qué hacer en Madrid este fin de semana: vuelve el Mercado del Encanto al Hipódromo de la Zarzuela

Salamanca, la ciudad universitaria que compite con Oxford y Bolonia

Salamanca, la ciudad universitaria que compite con Oxford y Bolonia

Comentarios