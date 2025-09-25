Secciones
Chile

¿Quién es la famosa periodista que volvió a la TV chilena?: estuvo siete meses alejada de la farándula

Tras mantenerse alejada de la televisión, la reconocida conductora está al frente de un programa de talentos.

famosa periodista que volvió a la TV chilena famosa periodista que volvió a la TV chilena
Hace 1 Hs

Luego de siete meses alejada de la pantalla chica, una reconocida periodista marcó su regreso a la televisión chilena esta semana. Su nuevo destino es el programa de concursos Noche de suerte de TV+, donde se integró al panel junto a Nicolás Solabarrieta y Valentina Saini

Inspiradas en paisajes de Chile: Máximo Menem Bolocco debuta como diseñador con una colección de zapatillas

Inspiradas en paisajes de Chile: Máximo Menem Bolocco debuta como diseñador con una colección de zapatillas

Este fichaje ocurre después de sus últimos proyectos en Zona Latina, Qué te lo digo y Zona de estrellas. Precisamente, de este último programa la modelo había renunciado tras protagonizar una fuerte disputa con Adriana Barrientos.

¿Quién es la famosa periodista que volvió a la TV chilena?: estuvo siete meses alejada de la farándula

Se trata de Claudia Schmitd, quien meses atrás se alejó de televisión chilena tras una fuerte pelea en vivo con Adriana Barrientos. Este episodio, que originó porque su colega le interrumpía mientras hablaba, la llevó a renunciar de Zona de Estrellas. Ahora decidió volver a la farándula con un nuevo programa. 

Claudia Schmit volvió a la televisión chilena Claudia Schmit volvió a la televisión chilena

"Cuando me llegó la propuesta sentí que era un espacio sin contaminación, de personas jóvenes con ganas de trabajar y pasarlo bien (...) Nico y Vale le inyectan frescura y humor espontáneo", dijo en un diálogo con Lun.

"Estos breaks que me tomo son, en realidad, porque necesito enfocarme en temas personales y mi vida en Estados Unidos con mi familia", aclaró al medio nacional.

Previo a su arribo, la comunicadora habría tenido otras reuniones para proyectos, pero por distintos motivos no se concretaron. "Estoy poniendo todo mi empeño en este desafío que me propuse. Siempre he sido de acostarme temprano, y alterar mis hábitos es parte de este proceso", explicó sobre el horario de trasnoche.

Temas Chile
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Quién es Ricardo Montero Allende, el subsecretario de Defensa que habría conquistado el corazón de la actriz Paula Luchsinger
1

Quién es Ricardo Montero Allende, el subsecretario de Defensa que habría conquistado el corazón de la actriz Paula Luchsinger

¿Habrá reconciliación?: Vanessa Daroch lanzó una impactante predicción sobre el futuro de Carla Jara y Francisco Kaminski
2

¿Habrá reconciliación?: Vanessa Daroch lanzó una impactante predicción sobre el futuro de Carla Jara y Francisco Kaminski

Chile está entre los seis países más seguros ante una Tercera Guerra Mundial: conoce los motivos
3

Chile está entre los seis países más seguros ante una Tercera Guerra Mundial: conoce los motivos

Hay alerta por tormentas eléctricas en el sur de Chile: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?
4

Hay alerta por tormentas eléctricas en el sur de Chile: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

Aguas Andinas anuncia cortes programados en tres comunas de Santiago para hoy 25 de septiembre
5

Aguas Andinas anuncia cortes programados en tres comunas de Santiago para hoy 25 de septiembre

Beneficio por años cotizados: qué pensionados lo recibirán y cuál es el monto máximo en Chile
6

Beneficio por años cotizados: qué pensionados lo recibirán y cuál es el monto máximo en Chile

Más Noticias
Quién es Ricardo Montero Allende, el subsecretario de Defensa que habría conquistado el corazón de la actriz Paula Luchsinger

Quién es Ricardo Montero Allende, el subsecretario de Defensa que habría conquistado el corazón de la actriz Paula Luchsinger

¿Habrá reconciliación?: Vanessa Daroch lanzó una impactante predicción sobre el futuro de Carla Jara y Francisco Kaminski

¿Habrá reconciliación?: Vanessa Daroch lanzó una impactante predicción sobre el futuro de Carla Jara y Francisco Kaminski

Chile está entre los seis países más seguros ante una Tercera Guerra Mundial: conoce los motivos

Chile está entre los seis países más seguros ante una Tercera Guerra Mundial: conoce los motivos

Hay alerta por tormentas eléctricas en el sur de Chile: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

Hay alerta por tormentas eléctricas en el sur de Chile: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

Aguas Andinas anuncia cortes programados en tres comunas de Santiago para hoy 25 de septiembre

Aguas Andinas anuncia cortes programados en tres comunas de Santiago para hoy 25 de septiembre

Beneficio por años cotizados: qué pensionados lo recibirán y cuál es el monto máximo en Chile

Beneficio por años cotizados: qué pensionados lo recibirán y cuál es el monto máximo en Chile

¿Por qué Karen Doggenweiler debió ausentarse de Mucho Gusto este jueves?

¿Por qué Karen Doggenweiler debió ausentarse de Mucho Gusto este jueves?

Inspiradas en paisajes de Chile: Máximo Menem Bolocco debuta como diseñador con una colección de zapatillas

Inspiradas en paisajes de Chile: Máximo Menem Bolocco debuta como diseñador con una colección de zapatillas

Comentarios