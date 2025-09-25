Luego de siete meses alejada de la pantalla chica, una reconocida periodista marcó su regreso a la televisión chilena esta semana. Su nuevo destino es el programa de concursos Noche de suerte de TV+, donde se integró al panel junto a Nicolás Solabarrieta y Valentina Saini.
Este fichaje ocurre después de sus últimos proyectos en Zona Latina, Qué te lo digo y Zona de estrellas. Precisamente, de este último programa la modelo había renunciado tras protagonizar una fuerte disputa con Adriana Barrientos.
¿Quién es la famosa periodista que volvió a la TV chilena?: estuvo siete meses alejada de la farándula
Se trata de Claudia Schmitd, quien meses atrás se alejó de televisión chilena tras una fuerte pelea en vivo con Adriana Barrientos. Este episodio, que originó porque su colega le interrumpía mientras hablaba, la llevó a renunciar de Zona de Estrellas. Ahora decidió volver a la farándula con un nuevo programa.
"Cuando me llegó la propuesta sentí que era un espacio sin contaminación, de personas jóvenes con ganas de trabajar y pasarlo bien (...) Nico y Vale le inyectan frescura y humor espontáneo", dijo en un diálogo con Lun.
"Estos breaks que me tomo son, en realidad, porque necesito enfocarme en temas personales y mi vida en Estados Unidos con mi familia", aclaró al medio nacional.
Previo a su arribo, la comunicadora habría tenido otras reuniones para proyectos, pero por distintos motivos no se concretaron. "Estoy poniendo todo mi empeño en este desafío que me propuse. Siempre he sido de acostarme temprano, y alterar mis hábitos es parte de este proceso", explicó sobre el horario de trasnoche.