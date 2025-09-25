Conmoción en TVN por la muerte de un querido trabajador del canal

En 24 Horas, Monserrat Álvarez también dedicó palabras al colaborador fallecido, destacando su labor dentro del canal: "Como departamento de prensa de TVN, queremos expresar nuestras condolencias a la familia y amigos de Jorge Carrasco, chofer del equipo de movilización de nuestro canal", señaló la periodista. "Lamentablemente, ha fallecido durante esta jornada, aquejado de un cáncer", agregó.