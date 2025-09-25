Conmoción en TVN por la muerte de un querido trabajador del canal

Televisión Nacional de Chile (TVN) está de luto tras el fallecimiento de Jorge Carrasco, chofer que trabajaba trasladando a los equipos móviles del canal. La noticia fue anunciada al inicio del matinal Buenos días a todos de este miércoles por Eduardo Fuentes.
"Antes de cualquier otra cosa, quiero enviar un abrazo grande a la familia de don Jorge Carrasco, conductor de nuestro canal que lamentablemente falleció durante esta madrugada", dijo el conductor. Agregó: "Esperemos que su familia esté muy bien, un abrazo gigantesco. Gracias por todo, don Jorge".
En 24 Horas, Monserrat Álvarez también dedicó palabras al colaborador fallecido, destacando su labor dentro del canal: "Como departamento de prensa de TVN, queremos expresar nuestras condolencias a la familia y amigos de Jorge Carrasco, chofer del equipo de movilización de nuestro canal", señaló la periodista. "Lamentablemente, ha fallecido durante esta jornada, aquejado de un cáncer", agregó.
Por último, Álvarez envió un mensaje a sus seres queridos: "Enviamos nuestros afectos a su esposa, a sus hijos y nietos".
Se informó que los funerales de Jorge Carrasco se realizarán este jueves 25 de septiembre en el Cementerio Parque del Recuerdo Cordillera, ubicado en la comuna de Puente Alto.