Secciones
Chile

Conmoción en TVN por la muerte de un querido trabajador del canal

Eduardo Fuentes y Monserrat Álvarez confirmaron la triste noticia.

Conmoción en TVN por la muerte de un querido trabajador del canal
Hace 1 Hs

Televisión Nacional de Chile (TVN) está de luto tras el fallecimiento de Jorge Carrasco, chofer que trabajaba trasladando a los equipos móviles del canal. La noticia fue anunciada al inicio del matinal Buenos días a todos de este miércoles por Eduardo Fuentes.

"Antes de cualquier otra cosa, quiero enviar un abrazo grande a la familia de don Jorge Carrasco, conductor de nuestro canal que lamentablemente falleció durante esta madrugada", dijo el conductor. Agregó: "Esperemos que su familia esté muy bien, un abrazo gigantesco. Gracias por todo, don Jorge".

Dolor en Mega por la muerte de Claudio Toro Concha, productor comercial

Dolor en Mega por la muerte de Claudio Toro Concha, productor comercial

En 24 Horas, Monserrat Álvarez también dedicó palabras al colaborador fallecido, destacando su labor dentro del canal: "Como departamento de prensa de TVN, queremos expresar nuestras condolencias a la familia y amigos de Jorge Carrasco, chofer del equipo de movilización de nuestro canal", señaló la periodista. "Lamentablemente, ha fallecido durante esta jornada, aquejado de un cáncer", agregó.

Por último, Álvarez envió un mensaje a sus seres queridos: "Enviamos nuestros afectos a su esposa, a sus hijos y nietos".

Se informó que los funerales de Jorge Carrasco se realizarán este jueves 25 de septiembre en el Cementerio Parque del Recuerdo Cordillera, ubicado en la comuna de Puente Alto.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Quién es Ricardo Montero Allende, el subsecretario de Defensa que habría conquistado el corazón de la actriz Paula Luchsinger
1

Quién es Ricardo Montero Allende, el subsecretario de Defensa que habría conquistado el corazón de la actriz Paula Luchsinger

¿Habrá reconciliación?: Vanessa Daroch lanzó una impactante predicción sobre el futuro de Carla Jara y Francisco Kaminski
2

¿Habrá reconciliación?: Vanessa Daroch lanzó una impactante predicción sobre el futuro de Carla Jara y Francisco Kaminski

Chile está entre los seis países más seguros ante una Tercera Guerra Mundial: conoce los motivos
3

Chile está entre los seis países más seguros ante una Tercera Guerra Mundial: conoce los motivos

Hay alerta por tormentas eléctricas en el sur de Chile: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?
4

Hay alerta por tormentas eléctricas en el sur de Chile: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

Aguas Andinas anuncia cortes programados en tres comunas de Santiago para hoy 25 de septiembre
5

Aguas Andinas anuncia cortes programados en tres comunas de Santiago para hoy 25 de septiembre

Beneficio por años cotizados: qué pensionados lo recibirán y cuál es el monto máximo en Chile
6

Beneficio por años cotizados: qué pensionados lo recibirán y cuál es el monto máximo en Chile

Más Noticias
Quién es Ricardo Montero Allende, el subsecretario de Defensa que habría conquistado el corazón de la actriz Paula Luchsinger

Quién es Ricardo Montero Allende, el subsecretario de Defensa que habría conquistado el corazón de la actriz Paula Luchsinger

¿Habrá reconciliación?: Vanessa Daroch lanzó una impactante predicción sobre el futuro de Carla Jara y Francisco Kaminski

¿Habrá reconciliación?: Vanessa Daroch lanzó una impactante predicción sobre el futuro de Carla Jara y Francisco Kaminski

Chile está entre los seis países más seguros ante una Tercera Guerra Mundial: conoce los motivos

Chile está entre los seis países más seguros ante una Tercera Guerra Mundial: conoce los motivos

Hay alerta por tormentas eléctricas en el sur de Chile: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

Hay alerta por tormentas eléctricas en el sur de Chile: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

Aguas Andinas anuncia cortes programados en tres comunas de Santiago para hoy 25 de septiembre

Aguas Andinas anuncia cortes programados en tres comunas de Santiago para hoy 25 de septiembre

Beneficio por años cotizados: qué pensionados lo recibirán y cuál es el monto máximo en Chile

Beneficio por años cotizados: qué pensionados lo recibirán y cuál es el monto máximo en Chile

¿Por qué Karen Doggenweiler debió ausentarse de Mucho Gusto este jueves?

¿Por qué Karen Doggenweiler debió ausentarse de Mucho Gusto este jueves?

Inspiradas en paisajes de Chile: Máximo Menem Bolocco debuta como diseñador con una colección de zapatillas

Inspiradas en paisajes de Chile: Máximo Menem Bolocco debuta como diseñador con una colección de zapatillas

Comentarios