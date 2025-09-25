Reyes Cristi contó los motivos que lo llevaron a participar en Fiebre de Baile: "Es desafiante"

“(En el primer ensayo) Fue desafiante, la coreografía tiene un nivel alto para lo que yo sé, para lo que un nuevo bailarín acostumbra, lo cual es entretenido, porque hay que trabajar para aquello, no es algo fácil y el equipo es muy acogedor”, comentó. Agregó sobre su compañera: “La bailarina, la Pía, es supersimpática, me hace sentir muy cómodo al momento de trabajar, me hace sentir seguro al momento de bailar y lo estamos pasando bien, nos divertimos también, que yo creo que finalmente es lo más importante del proceso”.