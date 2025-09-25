Reyes Cristi contó los motivos que lo llevaron a participar en Fiebre de Baile: "Es desafiante"

Francisco Reyes Cristi se suma a la nueva temporada de Fiebre de Baile, el estelar de Chilevisión que regresa a la pantalla tras 13 años de ausencia. Aunque admite que no tiene experiencia en baile profesional, el actor asegura que su motivación por aprender es enorme.
“A mí me encanta actuar, por sobre todas las cosas. El baile es una disciplina más dentro de la actuación que a mí siempre me ha gustado y nunca he tenido la oportunidad de trabajarlo y potenciarlo de una manera profesional”, contó Reyes Cristi, en diálogo con el diario La Cuarta.
Sobre su decisión de participar en el programa, el intérprete explicó: “Medité, la pensé y la tomé con total y absoluta convicción... Con total y absoluta tranquilidad de que lo que estoy haciendo es algo que me va a entregar muchas herramientas para mi trabajo como actor y acompañado de un proceso de goce y diversión”.
Este lunes, Francisco comenzó los ensayos junto a su bailarina, la ex Rojo Pía Weidmann, que se extenderán dos horas diarias, cuatro días a la semana, donde deberá aprender dos coreografías completamente diferentes.
“(En el primer ensayo) Fue desafiante, la coreografía tiene un nivel alto para lo que yo sé, para lo que un nuevo bailarín acostumbra, lo cual es entretenido, porque hay que trabajar para aquello, no es algo fácil y el equipo es muy acogedor”, comentó. Agregó sobre su compañera: “La bailarina, la Pía, es supersimpática, me hace sentir muy cómodo al momento de trabajar, me hace sentir seguro al momento de bailar y lo estamos pasando bien, nos divertimos también, que yo creo que finalmente es lo más importante del proceso”.
Fiebre de Baile se ha caracterizado por incluir coreografías complejas como aquadance, bailes bajo la lluvia y pole dance, disciplinas que estarán presentes nuevamente en la temporada conducida por Diana Bolocco.
“Por eso me metí, porque es un lugar no cómodo... solo viviéndolo voy a salir con herramientas que me hagan mejor actor, desde lo físico, desde el trabajo corporal. Y por eso es desafiante. Me hace salir del lugar cómodo, este programa”, afirmó Reyes Cristi.
Respecto a la competencia, el actor tiene claros a sus rivales más fuertes: “Hay varios. Cony Capelli parece que es seca, estudió ballet parece hartos años. La princesa Alba la he visto que es como súper elongada y acróbata en sus shows”.
“Está Pastelito, que es un payaso, o sea, ¡imagínate! Él desde los tres años que debe trabajar con su cuerpo de manera acróbata, circense con ritmo, con ángel, con alegría”, sentenció.