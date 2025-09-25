Yamila Reina sorprendió a todos e hizo una fuerte confesión sobe su relación con Américo

La relación entre Yamila Reyna y el cantante Américo continúa captando la atención del público. Desde que se confirmó su romance, la pareja ha mostrado sin reservas su cariño y pasión, sorprendiendo a sus seguidores con demostraciones abiertas de afecto.
Recientemente, la ex animadora de TVN compartió en su cuenta de Instagram un mensaje que dejó perplejos a muchos, pese a que ambos siempre han hablado con naturalidad sobre su situación sentimental.
“Yo era de esas mujeres que le encantaba estar sola. De las convencidas de que eso ‘del amor’ no era para mí, al menos no en esta vida… Pero hace un año, llegó un ‘Don sonrisa hermosa’ a tratarme como princesa, a cuidarme como nadie lo había hecho y cambió todos mis planes“, escribió Yamila.
En su publicación, la comediante también expresó su gratitud y amor hacia el cantante: “Gracias por haber llegado a cambiar mi mundo, por la valentía de apostar al amor a pesar de las heridas, las diferencias y las historias vividas... Gracias por quererme y amarme de la manera que lo haces, por hacerme brillan los ojos, y el alma. Feliz primer año juntos, amor de mi vida”.
El mensaje no pasó desapercibido y fue respondido con la misma ternura por Américo, quien compartió: “Te lo dije solo a ti, y no me creíste, más bien me peleaste, luego lo sostuve, después se lo dije a todos sin reparo, sin disfraces, sin rebuscar palabras y sin importarme si le caía bien o mal a los demás, hoy lo sostengo con más fuerza, y te lo repito ‘Eres el amor de mi vida’“.
El cantante concluyó su mensaje con palabras llenas de emoción: “Eres mi más lindo y turbulento viaje porque me sacudiste el alma y despertaste mi espíritu... Uno que estaba escondido y no podía ni quería salir por miedo a no ser querido. Tú lograste y logras día a día despertar mis confianzas y aceptar que vivir y amar cuanto sea necesario es el único y gran objetivo en la vida. Te amo mi loca, te amo Yamila Reyna”.