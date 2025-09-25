Yamila Reina sorprendió a todos e hizo una fuerte confesión sobe su relación con Américo

El mensaje no pasó desapercibido y fue respondido con la misma ternura por Américo, quien compartió: “Te lo dije solo a ti, y no me creíste, más bien me peleaste, luego lo sostuve, después se lo dije a todos sin reparo, sin disfraces, sin rebuscar palabras y sin importarme si le caía bien o mal a los demás, hoy lo sostengo con más fuerza, y te lo repito ‘Eres el amor de mi vida’“.