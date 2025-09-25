Catalina Pulido encendió la polémica con Cecilia Bolocco: "No quería que yo tuviera más protagonismo"

La ex Miss Universo, Cecilia Bolocco, está nuevamente en el centro de la polémica, luego de que Catalina Pulido revelara en el programa Sígueme de TV+ que la ex modelo y animadora la habría vetado de una campaña publicitaria que compartían.
Pulido afirmó que el motivo del veto era que Bolocco quería mantener el control de la atención. La actriz, que conoció de cerca a la ex reina de belleza, describió su carácter como el de una "diva" y una "princesa". "Ella siempre fue así... le fascinaba ser la reina y la más buscada de Chile", sentenció Pulido sobre los aires de la animadora.
La visión de Catalina Pulido sobre la personalidad de Bolocco
Pulido explicó que conoció de cerca el carácter de la Cecilia Bolocco y la describió como una persona con aires de diva. "Ella siempre fue así, le gustaba ser tratada como esta princesa, Miss Universo. No me cabe duda de que le fascinaba ser la reina y la más buscada de Chile", expresó la actriz.
La intérprete relató un episodio puntual durante una grabación en una multitienda de La Dehesa, ocasión en la que coincidió con Bolocco. En esa oportunidad, Pulido era seguida por un equipo del programa argentino Fashion TV, mientras ambas participaban del comercial.
Durante la grabación, la actriz aseguró que fue marginada de la pauta original. "Me quitaron textos, me dejaron sin texto. Yo tenía el medio texto y la mina cortaba, se iba atrás a conversar con la producción", explicó. Más tarde, los encargados de la campaña le informaron que ya no participaría en ciertas escenas, indicándole que solo debía permanecer sentada mientras Bolocco se quedaba con todo el guion.
Según Pulido, el equipo de Fashion TV también percibió lo ocurrido y le comentó que la situación respondía a un deseo de Bolocco de no permitirle mayor protagonismo en pantalla. "Me contaron que ella no quería que yo tuviera más protagonismo que ella en el comercial", señaló la actriz.
A pesar de lo vivido, Catalina Pulido fue enfática en aclarar que no guarda resentimientos hacia Cecilia Bolocco. "No tengo nada contra Cecilia, pero Cecilia era complicada. Era súper complicada", concluyó, cerrando su relato con un tono de distancia pero sin animosidad.