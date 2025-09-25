Catalina Pulido encendió la polémica con Cecilia Bolocco: "No quería que yo tuviera más protagonismo"

Pulido afirmó que el motivo del veto era que Bolocco quería mantener el control de la atención. La actriz, que conoció de cerca a la ex reina de belleza, describió su carácter como el de una "diva" y una "princesa". "Ella siempre fue así... le fascinaba ser la reina y la más buscada de Chile", sentenció Pulido sobre los aires de la animadora.