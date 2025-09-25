Inspiradas en paisajes de Chile: Máximo Menem Bolocco debuta como diseñador con una colección de zapatillas

Máximo Menem Bolocco presentó oficialmente su primer proyecto como diseñador: una colección de zapatillas urbanas para hombres, disponible en las tiendas Paris de Cencosud. Con este lanzamiento, el joven sigue los pasos de su madre, Cecilia Bolocco, quien también desarrolló su propia marca junto a la compañía.
La propuesta incluye cinco modelos, cada uno inspirado en lugares que forman parte de los rincones favoritos del creador: Torres del Paine en la Patagonia, San Pedro de Atacama en el norte, Santiago como epicentro urbano, Punta de Lobos, reconocida capital del surf, y Chañaral, con sus paisajes costeros y el avistamiento de ballenas. Cada par se distingue por colores representativos de cada zona.
“Estamos orgullosos de acompañar a Máximo en este primer proyecto. En Cencosud, y especialmente en Paris, creemos en el poder del talento joven y trabajamos a su lado para lanzar un producto innovador, que lo represente como diseñador y que conecte con la naturaleza, invitando a mirar y valorar nuestros propios paisajes”, destacó Pilar Sánchez, gerente de marketing de Paris.
Además de su paleta cromática, las zapatillas incorporan un detalle distintivo: en los cordones figuran las coordenadas exactas de cada lugar, con el propósito de generar un vínculo directo entre quienes las usen y los paisajes que inspiraron la colección.
Otro símbolo recurrente en el proyecto es la ballena, animal que fascina a Máximo y que aparece como sello gráfico en los modelos.