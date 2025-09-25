¿Por qué Karen Doggenweiler debió ausentarse de Mucho Gusto este jueves?

La ausencia de uno de los conductores de Mucho Gusto, llamó la atención del público que sigue el matinal de Mega. Se trata de Karen Doggenweiler, quien este jueves no apareció en el programa que conduce junto a José Antonio Neme. En su lugar está Marianne Schmidt.
En el último tiempo, Mucho Gusto se ha convertido en el matinal favorito del público, imponiéndose en rating a diario sobre su competencia. Sin ir más lejos, el matinal fue el más visto durante agosto y en septiembre va en camino de repetir dicha hazaña.
¿Por qué Karen Doggenweiler no estuvo en Mucho Gusto este jueves?
Aunque en el programa no se explicó la ausencia de la conductora, según consignó el portal Fotech, esta se debe a un viaje que tenía programado. De hecho, de acuerdo al mencionado sitio, la ausencia de Karen se extenderá hasta el 1 de octubre próximo. Durante este periodo, Neme se mantendrá en compañía de Schmidt.