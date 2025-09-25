Beneficio por años cotizados: qué pensionados lo recibirán y cuál es el monto máximo en Chile

Desde su promulgación en marzo de 2025, la reforma previsional ha alcanzado varios hitos en beneficio de los actuales y futuros jubilados. El más reciente fue la entrada en vigencia del aumento en la Pensión Garantizada Universal (PGU), que ahora llega hasta los $250.000 para determinados beneficiarios.
El único avance pendiente para este año será en octubre, cuando el Instituto de Previsión Social (IPS) notifique a las personas de 82 años o más que actualmente reciben el Aporte Previsional Solidario de Vejez. A cada una se le consultará si prefiere mantener dicho aporte o renunciar a él para optar a la PGU incrementada.
El Beneficio por Años Cotizados arranca en 2026
La siguiente etapa de la reforma comenzará en enero de 2026, con el inicio de los pagos del Beneficio por Años Cotizados. Se trata de una ayuda económica no postulable, que se sumará automáticamente a la pensión autofinanciada del jubilado.
Podrán recibirlo quienes, a enero de 2026, cumplan las siguientes condiciones:
- Ser pensionados por vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguros.
- Tener 65 años o más.
- Haber cotizado al menos 120 meses (10 años) en el caso de las mujeres.
- Haber cotizado al menos 240 meses (20 años) en el caso de los hombres.
- Quienes aún no tengan 65 años en enero de 2026 comenzarán a recibirlo en el mes en que los cumplan. En tanto, quienes aún no estén pensionados pero tengan 65 años o más al 31 de julio de 2025, accederán al beneficio en el mes en que se jubilen.
El aporte será mensual y se calculará en Unidades de Fomento (UF):
- 0,1 UF por cada año cotizado.
- El tope se fijó en 2,5 UF, lo que equivale a 25 años de cotizaciones.
Para conocer en detalle cómo aplicará este beneficio según cada caso, las autoridades recomendaron visitar la plataforma oficial ChileAtiende.