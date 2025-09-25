Noruega busca miles de trabajadores que hablen español: sueldos desde 2.500 euros y alojamiento incluido

Una gran oportunidad para los españoles que buscan trabajo. La Red EURES, con el respaldo del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), ha publicado 13.635 ofertas de empleo en Noruega, muchas de ellas dirigidas específicamente a personas que hablen español. Estas oportunidades incluyen salarios desde 2.500 euros al mes, alojamiento gratuito o muy económico y, en algunos casos, gastos de viaje pagados.