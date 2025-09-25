Noruega busca miles de trabajadores que hablen español: sueldos desde 2.500 euros y alojamiento incluido

Una gran oportunidad para los españoles que buscan trabajo. La Red EURES, con el respaldo del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), ha publicado 13.635 ofertas de empleo en Noruega, muchas de ellas dirigidas específicamente a personas que hablen español. Estas oportunidades incluyen salarios desde 2.500 euros al mes, alojamiento gratuito o muy económico y, en algunos casos, gastos de viaje pagados.
Sectores con más demanda
Las vacantes abarcan múltiples sectores estratégicos del país nórdico, entre ellos:
Turismo y hostelería
Salud y cuidados
Educación
Tecnologías de la información (TIC)
Logística y administración
Entre los puestos ofertados destacan:
Bomberos en Troms og Finnmark (tiempo parcial).
Analistas de sistemas en Oslo, Innlandet, Vestfold y Telemark.
Maestros de educación infantil en Troms og Finnmark.
Mecánicos y reparadores de vehículos.
Directores de industria manufacturera en varias ciudades.
Vendedores y gerentes en comercio minorista y restauración.
Cuidadores de niños y mayores.
Enfermeros y personal sanitario en distintas regiones.
Requisitos y experiencia
La mayoría de los puestos no requieren experiencia previa, ya que la formación se realiza directamente en el trabajo. Para otros, se valorará:
Experiencia de 1 a 5 años en puestos similares.
Competencias específicas según el sector, como diseño de sistemas inteligentes en TIC.
Esto hace que las oportunidades sean especialmente accesibles para trabajadores sénior, quienes a veces se encuentran con barreras por edad en España.
Beneficios adicionales
Además del salario base, muchas empresas ofrecen:
Alojamiento gratuito o alquileres subvencionados
Gastos de viaje de ida y vuelta
Pagas extraordinarias y pluses de nocturnidad
Cómo acceder a las ofertas
Red EURES: principal portal con las 13.635 vacantes disponibles.
NAV: oficina de empleo noruega, útil para ampliar opciones.
Información adicional y guías prácticas: en la página del Ministerio de Trabajo y Economía Social (mites.gob.es).
Noruega no pertenece a la UE, pero forma parte del Espacio Schengen, lo que facilita la movilidad de los ciudadanos españoles. Antes de trasladarse, se recomienda informarse sobre vivienda, colegios y servicios de salud.
Estas oportunidades suponen una puerta de entrada a un país con alta calidad de vida, buenas condiciones laborales y experiencia internacional en sectores clave.