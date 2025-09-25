Barcelona retro: arcades, bares ochenteros y tiendas vintage para un viaje en el tiempo

Barcelona guarda un secreto para quienes buscan planes diferentes: su escena retro. Entre arcades con juegos míticos, bares con espíritu ochentero, tiendas de coleccionismo y eventos temáticos, la ciudad se transforma en un auténtico túnel del tiempo que conecta a boomers, millennials y nuevas generaciones. Una oferta que rescata la esencia de los años 70, 80 y 90 y la pone al alcance del público actual con un aire urbano y cultural único.