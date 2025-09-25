Secciones
Barcelona retro: arcades, bares ochenteros y tiendas vintage para un viaje en el tiempo

La capital catalana se ha convertido en el paraíso de los nostálgicos: videojuegos clásicos, juguetes de colección, bares temáticos y experiencias que devuelven la magia de los años 70, 80 y 90.

Hace 1 Hs

Barcelona guarda un secreto para quienes buscan planes diferentes: su escena retro. Entre arcades con juegos míticos, bares con espíritu ochentero, tiendas de coleccionismo y eventos temáticos, la ciudad se transforma en un auténtico túnel del tiempo que conecta a boomers, millennials y nuevas generaciones. Una oferta que rescata la esencia de los años 70, 80 y 90 y la pone al alcance del público actual con un aire urbano y cultural único.

Arcades y asociaciones para gamers old school

Los videojuegos clásicos tienen un lugar especial en la ciudad. El Next Level Arcade Bar (Plaza de Maragall, 8) reúne más de 40 recreativas legendarias —de Daytona USA a Time Crisis— con acceso gratuito a las máquinas con consumición. Aunque actualmente cerrado por baja de paternidad, el Checkpoint Gaming Lounge (Bailèn, 43) se había consolidado como punto de encuentro para los amantes de consolas vintage, desde Super Nintendo y N64 hasta PS2 y Wii, acompañados de cócteles, cervezas artesanas y street food japonesa.

Para los más apasionados, la asociación A.R.C.A.D.E. en Esplugues de Llobregat conserva más de 170 recreativas y pinballs en un espacio de 800 m² reservado a socios. Un auténtico museo vivo del videojuego.

Tiendas de coleccionismo y ferias retro

Barcelona también cuenta con locales que son templos para coleccionistas. World Viceous (Progrés, 42) comercializa consolas de todas las generaciones, videojuegos originales y merchandising. Airun Retro Games (Dos de Maig, 227) ofrece cartuchos de Game Boy, títulos de Megadrive y ediciones especiales de Pokémon, mientras que RetroPlayZone (Pere IV, 151) dispone de juegos de Master System, Dreamcast, SNES o PlayStation junto a consolas reacondicionadas.

El fenómeno se expande con eventos como Retrobarcelona, feria dedicada al mundo retro que organiza zonas de juego temáticas y convoca a desarrolladores indie con estética ochentera.

Más allá del gaming: juguetes y cine de culto

El coleccionismo no se limita a consolas. En la Retro Toys Store (Gran Via, 753) conviven figuras de acción de los 80 y 90, merchandising de cine, réplicas del DeLorean de Regreso al Futuro o juguetes de Star Wars y Masters of the Universe.

Por su parte, Retro Experience BCN (Castelldefels) ofrece un catálogo sorprendente: jukebox originales, cabinas telefónicas, máquinas expendedoras y vehículos icónicos como el jeep de Jurassic Park o la moto de Akira. Incluso alquilan coches vintage para rodajes o sesiones fotográficas.

Bares y discotecas con espíritu revival

La música completa la experiencia retro. Bares como el Manchester (Milans, 5), Musical Maria (Maria, 5), o clubes de rock como Psycho (Piquer, 27) y Magic Rock and Roll (paseo de Picasso, 40) mantienen viva la esencia de los 80 y 90. El Bareto Olímpic (Joaquín Costa, 25) homenajea a los Juegos del 92 con una estética única.

Para quienes prefieren la pista de baile, el Razzmatazz (Almogàvers, 122) organiza tardeos revival como Common People, mientras que el Magnífico Club, Tardeo Cool y las salas de La Fira ofrecen sesiones temáticas que viajan de los 70 a los 90.

Barcelona, capital de la nostalgia

Arcades, tiendas, bares, juguetes y música: la Barcelona retro es mucho más que un plan de ocio, es una experiencia cultural intergeneracional. Una ruta para reencontrarse con la magia del pasado y descubrir cómo la ciudad mantiene vivos los sonidos, las imágenes y los juegos que marcaron a varias generaciones.

