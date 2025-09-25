Secciones
Aguas Andinas anuncia cortes programados en tres comunas de Santiago para hoy 25 de septiembre

La suspensión del servicio se extenderá hasta la madrugada del viernes 26, informó la compañía. ¿Qué sectores se verán afectados?

La empresa Aguas Andinas, responsable de gran parte del suministro en la Región Metropolitana, informó que este jueves 25 de septiembre se realizarán cortes programados en tres comunas de Santiago. La suspensión del servicio se extenderá hasta la madrugada del viernes 26.

Desde la compañía recordaron que estas interrupciones forman parte de los trabajos habituales de mantención y renovación de redes, cuyo objetivo es mejorar la calidad del servicio en la capital.

- Recoleta: por renovación de redes, desde las 15 del jueves 25 hasta las 3 del viernes 26.

- Pedro Aguirre Cerda: por cambio de válvula, desde las 15.30 del jueves 25 hasta la 1.30 del viernes 26.

- Macul: desde las 15 del jueves 25 hasta las 3 del viernes 26.

Ante esta situación, Aguas Andinas llamó a los vecinos de los sectores afectados a tomar precauciones, almacenando agua con anticipación y evitando su consumo innecesario mientras dure la suspensión.

