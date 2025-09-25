Yandel traerá su show “sinfónico” a Madrid: 29 de sus grandes éxitos sonarán con orquesta en el Movistar Arena

Más de 25 años de carrera y un nuevo hito

Con cerca de 20 millones de oyentes mensuales en Spotify, Yandel sigue siendo una de las voces más influyentes de la música urbana. A lo largo de su trayectoria, tanto en solitario como junto a Wisin, ha acumulado múltiples hits, premios y reconocimientos, incluyendo el Latin AMAs Pioneer Award en 2024.