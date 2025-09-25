Secciones
Yandel traerá su show “sinfónico” a Madrid: 29 de sus grandes éxitos sonarán con orquesta en el Movistar Arena

El evento se celebrará en el Movistar Arena en enero de 2026, convirtiéndose en una cita histórica para los fans españoles.

Hace 1 Hs

El reguetón se viste de gala en 2026. Yandel, uno de los pioneros de la música urbana y referente internacional del género, anunció que ofrecerá un concierto sinfónico en Madrid, su primera fecha europea, donde interpretará 29 de sus canciones más famosas acompañado por una orquesta.

Un espectáculo que une reguetón y música clásica

El show, titulado Yandel Sinfónico, ya ha triunfado en ciudades como Miami, Ciudad de México y Bogotá, y se ha consolidado como un concepto innovador en el que los grandes éxitos del puertorriqueño se mezclan con arreglos orquestales de violines, violas, violonchelos y vientos.

Clásicos como Rakata, Encantadora, Yandel 150 o Ay Mi Dios cobran una nueva dimensión en directo, sin perder la esencia del reguetón, pero con una producción que eleva la experiencia al siguiente nivel.

“Lo que busqué fue darle un sonido distinto sin cambiar la energía de mis canciones, que no sonara aburrido y que mantuviera el perreo con un aire fresco”, explicó Yandel sobre la propuesta.

Fecha, lugar y entradas para el concierto en Madrid

Lugar: Movistar Arena, Madrid

Fecha: enero de 2026 (día exacto por confirmar)

Entradas: disponibles desde el viernes 26 de septiembre de 2025 a las 12:00 en Ticketmaster y otras plataformas autorizadas.

Precio: aún no confirmado, aunque en EE. UU. oscilaron entre 50 y 370 dólares.

Más de 25 años de carrera y un nuevo hito

Con cerca de 20 millones de oyentes mensuales en Spotify, Yandel sigue siendo una de las voces más influyentes de la música urbana. A lo largo de su trayectoria, tanto en solitario como junto a Wisin, ha acumulado múltiples hits, premios y reconocimientos, incluyendo el Latin AMAs Pioneer Award en 2024.

El proyecto sinfónico también se materializó en un álbum en vivo, donde fusiona reguetón y orquesta, demostrando que el género urbano puede reinventarse sin perder autenticidad.

El concierto de Madrid será una oportunidad única para “perrear con orquesta”, en un espectáculo que promete ser inolvidable.

