Quién es Ricardo Montero Allende, el subsecretario de Defensa que habría conquistado el corazón de la actriz Paula Luchsinger

Todo apunta a que la actriz Paula Luchsinger habría iniciado una relación con Ricardo Montero Allende, actual subsecretario de Defensa. La especulación surgió luego de una publicación del funcionario en redes sociales sobre sus actividades durante las Fiestas Patrias, la cual fue reposteada por la intérprete.
“Este último 18 en mi cargo de subsecretario tiene un aire especial. Esta mañana participamos en el Tedeum, el esquinazo y la foto oficial, actividades propias de nuestras Fiestas Patrias, junto al Presidente y a todo el equipo de gobierno, con quienes hemos estado siempre trabajando y dando lo mejor por Chile y su gente”, expresó Montero Allende en su publicación.
El gesto de Luchsinger al compartir la publicación en sus propias redes avivó los rumores sobre una relación entre ambos.
La actriz se ha consolidado en el área dramática de Mega, donde participó en distintas producciones. Su último trabajo en televisión fue el remake de El Señor de la Querencia. Luchsinger, además, es hija de los reconocidos periodistas Fernando Luchsinger y Paula Escobar, ambos con una extensa trayectoria en la televisión chilena.
¿Quién es Ricardo Montero Allende
El subsecretario de Defensa tiene 42 años, es abogado de la Universidad Católica y participó en la Convención Constitucional. En su actual rol dentro del gobierno, se ha mostrado activo en las ceremonias y actividades oficiales.