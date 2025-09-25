Quién es Ricardo Montero Allende, el subsecretario de Defensa que habría conquistado el corazón de la actriz Paula Luchsinger

“Este último 18 en mi cargo de subsecretario tiene un aire especial. Esta mañana participamos en el Tedeum, el esquinazo y la foto oficial, actividades propias de nuestras Fiestas Patrias, junto al Presidente y a todo el equipo de gobierno, con quienes hemos estado siempre trabajando y dando lo mejor por Chile y su gente”, expresó Montero Allende en su publicación.