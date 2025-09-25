San Sebastián, más allá del cine: planes imprescindibles durante el Festival Internacional

El festival, un evento que se vive en la calle

Este año, el Espacio Repsol en la plaza Okendo acerca el cine al público con entrevistas a cineastas, mesas redondas y pódcast diarios grabados en abierto por el equipo de Kinótico. Allí, los visitantes pueden escuchar a actores y directores, recargar móviles en cargadores solares o ganar entradas para estrenos. La música también se sumó a la cita: la Rondalla Santa Eulalia de Mos, parte del elenco de la nueva película de Daniel Sánchez Arévalo (Rondallas), ofreció una actuación que llenó de energía el centro de la ciudad tras viajar desde Vigo en un autobús con combustible 100% renovable.