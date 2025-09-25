San Sebastián, más allá del cine: planes imprescindibles durante el Festival Internacional

Septiembre es sinónimo de cine en San Sebastián. Hasta el 27, la ciudad donostiarra celebra la 73ª edición de su Festival Internacional, que proyecta más de 250 películas y atrae a miles de cinéfilos de todo el mundo. Pero este evento no se limita a las salas y alfombras rojas: también abre la puerta a vivir la capital guipuzcoana de otra manera, con planes que mezclan cultura, gastronomía, paisaje y sostenibilidad.
El festival, un evento que se vive en la calle
Este año, el Espacio Repsol en la plaza Okendo acerca el cine al público con entrevistas a cineastas, mesas redondas y pódcast diarios grabados en abierto por el equipo de Kinótico. Allí, los visitantes pueden escuchar a actores y directores, recargar móviles en cargadores solares o ganar entradas para estrenos. La música también se sumó a la cita: la Rondalla Santa Eulalia de Mos, parte del elenco de la nueva película de Daniel Sánchez Arévalo (Rondallas), ofreció una actuación que llenó de energía el centro de la ciudad tras viajar desde Vigo en un autobús con combustible 100% renovable.
El certamen, además, apuesta por la movilidad sostenible. Una veintena de coches eléctricos de la organización funcionan con energía suministrada por Repsol, mientras que los traslados de invitados y la Fiesta de Clausura en el Palacio Miramar se mueven con combustibles renovables, también utilizados en los generadores eléctricos del evento.
Turismo, gastronomía y paisajes de cine
El festival no solo atrae estrellas: también impulsa la economía local. En la edición anterior, un 36% de los asistentes pernoctó en Donosti o sus alrededores, generando un impacto de 10,7 millones de euros. Y es que quienes llegan para ver cine, suelen quedarse para descubrir la ciudad.
- Parte Vieja y pintxos: pasear por sus calles adoquinadas es imprescindible. Los pintxos son el alma de la gastronomía donostiarra, y el mercado de La Bretxa ofrece quesos, embutidos, txuletones, pescados frescos y dulces que conquistan cualquier paladar.
- Atardeceres desde el monte Urgull: un plan perfecto para tener vistas inolvidables de la Bahía de la Concha.
- Monte Igueldo: su funicular y panorámica completan la experiencia.
- Museo de San Telmo: instalado en un antiguo convento dominico, invita a recorrer la evolución de la sociedad vasca.
- Excursiones cercanas: las villas marineras de Hondarribia y Getaria son escapadas ideales a pocos kilómetros de la capital.
San Sebastián, un festival que trasciende la pantalla
La experiencia donostiarra va más allá de las películas: es gastronomía, historia, naturaleza y cultura viva. Durante el festival, la ciudad se convierte en un escenario abierto en el que los visitantes disfrutan tanto de los estrenos como de los atardeceres, los pintxos o las charlas con creadores. Una combinación única que explica por qué San Sebastián sigue siendo uno de los destinos más atractivos de Europa.