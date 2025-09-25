Arnold Schwarzenegger llega a Málaga para participar de la Comic-Con

La Comic-Con 2025 llega a España por primera vez en su historia y lo hace en Málaga, del 25 al 28 de septiembre, con un programa repleto de estrenos, paneles, conciertos, cosplay y actividades para los más de 120.000 fans que se espera acudan desde más de 20 países. El gran protagonista será Arnold Schwarzenegger, quien ofrecerá una masterclass sobre Desafío Total y repasará su carrera en la saga Terminator.