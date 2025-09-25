Secciones
Arnold Schwarzenegger llega a Málaga para participar de la Comic-Con

Horarios, actividades y todo lo que debes saber.

Hace 1 Hs

La Comic-Con 2025 llega a España por primera vez en su historia y lo hace en Málaga, del 25 al 28 de septiembre, con un programa repleto de estrenos, paneles, conciertos, cosplay y actividades para los más de 120.000 fans que se espera acudan desde más de 20 países. El gran protagonista será Arnold Schwarzenegger, quien ofrecerá una masterclass sobre Desafío Total y repasará su carrera en la saga Terminator.

Un evento histórico fuera de Estados Unidos

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, con 80.000 metros cuadrados preparados para la ocasión, será el epicentro de la primera Comic-Con fuera de EE. UU. Allí convivirán cine, series, cómics, videojuegos, literatura, música y cultura geek en un mismo espacio.

Entre los invitados internacionales destacan Luke Evans, Aaron Paul, Pedro Alonso, Gwendoline Christie (Juego de Tronos), Natalia Dyer (Stranger Things) y el mismísimo Jared Leto, que presentará Tron Ares, la nueva película de Disney.

Horarios de la Comic-Con Málaga 2025

Apertura de puertas: todos los días a las 10:00 horas.

Exhibitor Hall: de 10:00 a 19:00 horas.

Cierre de jornada: 22:00 horas.

Inauguración oficial: jueves 25 a las 19:30 horas.

Actividades más destacadas por jornada

Jueves 25

Competición de Mario Kart World.

Talleres de dibujo de superhéroes.

Paneles sobre Stranger Things y La sociedad de la nieve.

Charlas sobre cine de terror, héroes y villanos, y mujeres guerreras en la ciencia ficción.

Viernes 26

Torneos de EA Sports FC y Fortnite.

Actividades sobre Matrix y Batman.

Panel de Tron Ares con Jared Leto.

Concierto de Nobuo Uematsu, compositor de Final Fantasy.

Sábado 27

Encuentro con Paco Roca y otros artistas de novela gráfica.

Panel de la saga Predator.

Concierto de Elesky con bandas sonoras de videojuegos.

Presentación de nuevos juegos de mesa de Devir (Catan, Carcassonne, The Walking Dead).

Domingo 28

Masterclass de Arnold Schwarzenegger.

Charla de Juan Antonio Bayona sobre su trayectoria.

Encuentro con Jim Lee, dibujante de Batman.

Espacios dedicados a League of Legends, Bob Esponja y un homenaje a Francisco Ibáñez (Mortadelo y Filemón).

Cómo llegar a la Comic-Con Málaga

Autobús: líneas 4, 19, 20 y 22.

Metro: estación de El Perchel (a 10 minutos a pie del Palacio).

Desde aeropuerto o estación AVE: taxi en unos 15 minutos.

Una cita imprescindible para fans del cómic, el cine y los videojuegos

La llegada de la Comic-Con a Málaga supone un antes y un después para los eventos de cultura popular en Europa. Con más de 300 horas de contenido exclusivo, la convención promete ser una experiencia única que hará historia tanto en la ciudad como en el mundo del entretenimiento.

