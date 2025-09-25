Hay alerta por tormentas eléctricas en el sur de Chile: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

El segundo aviso que emitió la DMC es por precipitaciones normales a moderadas para las cordilleras australes norte y sur de la Región de Aysén, desde la mañana del sábado 27 hasta la mañana del domingo 28. En esta ocasión, el escenario atmosférico estará protagonizado por el paso de un margen frontal frío y el arribo de un intenso sistema frontal que vendría acompañado por un río atmosférico con categoría entre 2 y 3, de una escala que va desde 1 a 5.