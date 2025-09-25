Secciones
Hay alerta por tormentas eléctricas en el sur de Chile: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

Según informó la Dirección Meteorológica de Chile, el temporal se sentirá con fuerza durante este fin de semana.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ha emitido dos alertas en la zona sur de Chile ante la inminente llegada de un complejo sistema frontal que promete un fin de semana marcado por la severidad del tiempo. Los avisos se centran en el riesgo de tormentas eléctricas y abundantes precipitaciones. Este evento de alto impacto es el resultado del desplazamiento de bajas presiones atmosféricas y una marcada inestabilidad postfrontal, que provocará una combinación peligrosa de fenómenos.

La inestabilidad atmosférica será la principal responsable del desarrollo explosivo de nubes de gran tamaño (cumulonimbos), las cuales son capaces de desatar chubascos intensos e incluso caída de granizo en algunas zonas. 

Aunque la amenaza se extiende por gran parte del sur de Chile, la DMC ha sido precisa al emitir avisos que focalizan el riesgo en cuatro regiones específicas. ¿Cuáles son estos territorios que se preparan para recibir la peor parte del temporal y dónde se concentrarán los mayores riesgos de interrupción de servicios y anegamientos? 

Hay alerta por tormentas eléctricas en el sur de Chile: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

El primero de los avisos es por las probables tormentas eléctricas que se presenten entre la madrugada y tarde del viernes 26 de septiembre en las regiones de La Araucanía (valle, precordillera y cordillera de Los Andes), Los Ríos (litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera de Los Andes) y Los Lagos (litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera, litoral interior, cordillera austral).

El segundo aviso que emitió la DMC es por precipitaciones normales a moderadas para las cordilleras australes norte y sur de la Región de Aysén, desde la mañana del sábado 27 hasta la mañana del domingo 28. En esta ocasión, el escenario atmosférico estará protagonizado por el paso de un margen frontal frío y el arribo de un intenso sistema frontal que vendría acompañado por un río atmosférico con categoría entre 2 y 3, de una escala que va desde 1 a 5.

