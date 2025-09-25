El castillo medieval que no puedes perderte en Galicia

En el corazón del Ribeiro, tierra de viñedos y tradiciones, se alza uno de los monumentos más fascinantes de Galicia: el Castillo de Ribadavia, también llamado Castillo de los Sarmiento. Esta fortaleza medieval, levantada entre los siglos XIV y XV, forma parte del legado histórico de uno de los pueblos más bellos de España y se ha convertido en parada obligada para los viajeros que buscan cultura, arquitectura y paisajes únicos.
Historia entre asedios y nobleza
El castillo comenzó a construirse en un emplazamiento estratégico junto al río Avia, sobre roca firme, aunque sus obras se interrumpieron varias veces, como durante el asedio del Duque de Lancaster en 1385. Fue la residencia de los Condes de Ribadavia hasta el siglo XVII, cuando trasladaron su hogar al Palacio de los Condes en la Plaza Mayor.
Desde entonces, la fortaleza cayó en abandono, pero todavía conserva murallas, puertas originales y un torreón almenado que recuerda su esplendor. En sus restos también se halló una necrópolis con sepulcros antropoides datados entre los siglos IX y XII, testimonio de su pasado milenario.
Un castillo vivo: teatro, fiestas y cultura
Hoy, el Castillo de Ribadavia no es solo un vestigio histórico: su interior alberga un auditorio que acoge la Mostra Internacional de Teatro, uno de los eventos escénicos más importantes de Galicia. Además, cada último sábado de agosto, la villa revive su pasado medieval con la Festa da Istoria, una celebración en la que se recrea la vida de la época, se paga con maravedíes y las calles se llenan de música, artesanía y gastronomía tradicional.
Ribadavia, un destino imprescindible en Galicia
Visitar el castillo es también descubrir el encanto de Ribadavia, con su judería medieval bien conservada, sus iglesias románicas y la prestigiosa tradición vitivinícola del Ribeiro, una de las denominaciones de origen más reconocidas de Galicia.
Con su mezcla de patrimonio, cultura y vino, Ribadavia confirma por qué está considerada uno de los destinos imprescindibles para quienes viajan al noroeste de España.