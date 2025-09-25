El castillo medieval que no puedes perderte en Galicia

En el corazón del Ribeiro, tierra de viñedos y tradiciones, se alza uno de los monumentos más fascinantes de Galicia: el Castillo de Ribadavia, también llamado Castillo de los Sarmiento. Esta fortaleza medieval, levantada entre los siglos XIV y XV, forma parte del legado histórico de uno de los pueblos más bellos de España y se ha convertido en parada obligada para los viajeros que buscan cultura, arquitectura y paisajes únicos.