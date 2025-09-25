Así es Ossa de Montiel, la joya rural de Albacete mencionada en El Quijote

La Cueva de Montesinos y su papel en El Quijote

El principal atractivo de Ossa de Montiel está en sus alrededores. A solo cinco kilómetros del pueblo se encuentra la Cueva de Montesinos, una gruta kárstica de 80 metros de profundidad repleta de estalactitas, estalagmitas y pequeños riachuelos. Cervantes la convirtió en escenario de una de las aventuras más célebres de don Quijote: en los capítulos XXII y XXIII de la segunda parte, el caballero se adentra en la caverna, donde Merlín mantiene prisioneros a Ruidera y a sus hijas, transformadas en las lagunas que llevan su nombre.