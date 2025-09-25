Secciones
España

Así es Ossa de Montiel, la joya rural de Albacete mencionada en El Quijote

Pese a su importancia en la historia, no suele figurar entre los destinos turísticos habituales.

Así es Ossa de Montiel, la joya rural de Albacete mencionada en El Quijote
Hace 2 Hs

El universo literario de El Quijote sigue despertando interés más de cuatro siglos después de su publicación. Aunque la Ruta Cervantina recorre algunos de los lugares más emblemáticos de la obra de Miguel de Cervantes, hay localidades mencionadas en la novela que suelen pasar desapercibidas. Una de ellas es Ossa de Montiel, un pequeño pueblo de Albacete que, pese a su importancia en la historia, no suele figurar entre los destinos turísticos habituales.

Ossa de Montiel, el pueblo quijotesco de Albacete

Con apenas 2.220 habitantes y situado en la comarca del Campo de Montiel, Ossa de Montiel es una villa cargada de historia y encanto rural. Su monumento más destacado es la Iglesia de Santa María Magdalena (siglo XVI), aunque pasear por su Plaza de la Constitución o descubrir la Fuente de los Caños permite sumergirse en la tranquilidad de un municipio perfecto para una escapada de fin de semana.

La Cueva de Montesinos y su papel en El Quijote

El principal atractivo de Ossa de Montiel está en sus alrededores. A solo cinco kilómetros del pueblo se encuentra la Cueva de Montesinos, una gruta kárstica de 80 metros de profundidad repleta de estalactitas, estalagmitas y pequeños riachuelos. Cervantes la convirtió en escenario de una de las aventuras más célebres de don Quijote: en los capítulos XXII y XXIII de la segunda parte, el caballero se adentra en la caverna, donde Merlín mantiene prisioneros a Ruidera y a sus hijas, transformadas en las lagunas que llevan su nombre.

Puerta de entrada a las Lagunas de Ruidera

Ossa de Montiel es también una de las puertas de acceso al Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, uno de los espacios naturales más bellos de Castilla-La Mancha. El entorno, salpicado de cascadas y aguas turquesas, convierte la zona en un destino ideal para senderistas, familias y amantes de la naturaleza. Muy cerca se alza además el castillo de Rochafrida, cuyos restos visigodos recuerdan la importancia estratégica de la región en la Edad Media.

Cómo llegar a Ossa de Montiel

El municipio se encuentra a apenas una hora de la ciudad de Albacete, tomando la N-430 y después la N-430a. Un trayecto sencillo para quienes buscan combinar literatura, historia y naturaleza en una misma escapada.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Makoke revela cómo está su nuera Marina Romero tras la cirugía: Hay que cruzar los dedos
1

Makoke revela cómo está su nuera Marina Romero tras la cirugía: "Hay que cruzar los dedos"

Arnold Schwarzenegger llega a Málaga para participar de la Comic-Con
2

Arnold Schwarzenegger llega a Málaga para participar de la Comic-Con

Sergio Ramos y Pilar Rubio venden su mansión en La Moraleja con una ganancia millonaria
3

Sergio Ramos y Pilar Rubio venden su mansión en La Moraleja con una ganancia millonaria

Qué hacer en Madrid este fin de semana: vuelve el Mercado del Encanto al Hipódromo de la Zarzuela
4

Qué hacer en Madrid este fin de semana: vuelve el Mercado del Encanto al Hipódromo de la Zarzuela

Ayuda en España de hasta 735 euros al mes para supermercados: requisitos y cómo pedirla
5

Ayuda en España de hasta 735 euros al mes para supermercados: requisitos y cómo pedirla

Andalucía permitirá desgravar los gastos veterinarios: así funciona la nueva ayuda para familias con mascotas
6

Andalucía permitirá desgravar los gastos veterinarios: así funciona la nueva ayuda para familias con mascotas

Más Noticias
Makoke revela cómo está su nuera Marina Romero tras la cirugía: Hay que cruzar los dedos

Makoke revela cómo está su nuera Marina Romero tras la cirugía: "Hay que cruzar los dedos"

Arnold Schwarzenegger llega a Málaga para participar de la Comic-Con

Arnold Schwarzenegger llega a Málaga para participar de la Comic-Con

Sergio Ramos y Pilar Rubio venden su mansión en La Moraleja con una ganancia millonaria

Sergio Ramos y Pilar Rubio venden su mansión en La Moraleja con una ganancia millonaria

Qué hacer en Madrid este fin de semana: vuelve el Mercado del Encanto al Hipódromo de la Zarzuela

Qué hacer en Madrid este fin de semana: vuelve el Mercado del Encanto al Hipódromo de la Zarzuela

Ayuda en España de hasta 735 euros al mes para supermercados: requisitos y cómo pedirla

Ayuda en España de hasta 735 euros al mes para supermercados: requisitos y cómo pedirla

Andalucía permitirá desgravar los gastos veterinarios: así funciona la nueva ayuda para familias con mascotas

Andalucía permitirá desgravar los gastos veterinarios: así funciona la nueva ayuda para familias con mascotas

El secreto de Aitana Bonmatí para rendir en el Barça: su desayuno diario

El secreto de Aitana Bonmatí para rendir en el Barça: su desayuno diario

No podrás levantarte del sillón: la miniserie española que rompe tabúes sobre el consentimiento dentro del matrimonio

No podrás levantarte del sillón: la miniserie española que rompe tabúes sobre el consentimiento dentro del matrimonio

Comentarios