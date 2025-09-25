Salamanca, la ciudad universitaria que compite con Oxford y Bolonia

No hace falta volar a Oxford ni a Bolonia para descubrir una de las universidades más antiguas del continente. En pleno corazón de Castilla y León se alza Salamanca, ciudad Patrimonio de la Humanidad que combina arquitectura monumental, ambiente joven y un legado académico de más de ocho siglos.
Fundada en 1218 por Alfonso IX, la Universidad de Salamanca es la más antigua de España y una de las grandes de Europa. Su emblemática fachada plateresca guarda uno de los símbolos más buscados por los visitantes: la célebre rana tallada en piedra, asociada a la suerte y a la tradición estudiantil. Este año, además, la ciudad fue reconocida como mejor destino urbano por los lectores de Viajes National Geographic, confirmando su magnetismo histórico y cultural.
Monumentos que cuentan siglos de historia
El recorrido comienza en la imponente Plaza Mayor, un salón barroco con 88 arcos y medallones que rinden homenaje a figuras ilustres. De allí se pasa a las dos catedrales: la Catedral Vieja, de estilo románico, y la Catedral Nueva, cuyo acceso por Ieronimus permite subir a las cubiertas y disfrutar de vistas únicas de la ciudad.
Otros iconos imprescindibles son la Casa de las Conchas, con su fachada cubierta de conchas jacobeas; La Clerecía, que dibuja el skyline de Salamanca; el Puente Romano, que refleja la silueta urbana sobre el río Tormes; y el Convento de San Esteban, con su impresionante portada plateresca. Para los amantes del arte moderno, el Museo Casa Lis es parada obligada, con una de las colecciones más destacadas de art nouveau y art déco de España.
Una ciudad que vibra de día y de noche
Más allá de sus monumentos, Salamanca late con un ambiente joven y dinámico gracias a sus miles de estudiantes. Las calles comerciales de Toro y Zamora animan el paseo diurno, mientras que el tapeo en la zona de Van Dyck ofrece un recorrido gastronómico imprescindible. En el Barrio del Oeste, el arte urbano da un aire alternativo y contemporáneo a la ciudad.
Entre leyendas, como la del astronauta esculpido en la Puerta de Ramos o la omnipresente rana universitaria, y su atmósfera acogedora, Salamanca se presenta como un destino que une pasado y presente en cada rincón. Una ciudad que se aprende y se disfruta a cada paso, confirmando que no solo Oxford y Bolonia tienen el privilegio de ser grandes capitales universitarias.