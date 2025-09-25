Salamanca, la ciudad universitaria que compite con Oxford y Bolonia

Fundada en 1218 por Alfonso IX, la Universidad de Salamanca es la más antigua de España y una de las grandes de Europa. Su emblemática fachada plateresca guarda uno de los símbolos más buscados por los visitantes: la célebre rana tallada en piedra, asociada a la suerte y a la tradición estudiantil. Este año, además, la ciudad fue reconocida como mejor destino urbano por los lectores de Viajes National Geographic, confirmando su magnetismo histórico y cultural.