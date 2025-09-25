Qué hacer en Madrid este fin de semana: vuelve el Mercado del Encanto al Hipódromo de la Zarzuela

Madrid suma un plan imperdible a su agenda de ocio este fin de semana. El Mercado del Encanto, uno de los pop-ups más consolidados de la capital, regresa este domingo 28 de septiembre al Hipódromo de la Zarzuela para ofrecer una experiencia que combina compras originales, gastronomía y actividades al aire libre.
El mercado reunirá a más de 30 marcas emergentes y artesanos, entre ellas La Alpaca Madrileña, con sus textiles para el hogar; Pompa, especializada en joyas de porcelana; o Romero Lienzos, con propuestas artísticas. Los visitantes podrán conocer de primera mano a los creadores y descubrir piezas únicas de moda, complementos, decoración y arte.
Con más de diez años de trayectoria y más de 150 ediciones celebradas, el Mercado del Encanto se ha consolidado como referente para quienes buscan tendencias, exclusividad y diseño con sello local.
Gastronomía y experiencias para todos
Además de la oferta comercial, la cita contará con una terraza gastronómica, degustaciones de productos artesanos y un programa de talleres de estilo personal. También habrá sorteos y actividades abiertas a todos los públicos, lo que convierte al evento en una opción perfecta para disfrutar en familia o con amigos.
La entrada tiene un precio desde 15 euros, disponible en la web del Hipódromo de Madrid. El horario será de 10:30 a 15:00 horas, ideal para aprovechar la mañana del domingo.
Próximas ediciones en Madrid y otras ciudades
Tras la cita de este fin de semana, el Mercado del Encanto volverá al Hipódromo los domingos 16 y 30 de noviembre. Además, continuará su recorrido por distintas ciudades del sur de España y por espacios emblemáticos de Madrid, como el Espacio Out en calle Sandoval, el Centro Cultural de los Ejércitos en Gran Vía o el Palacio de Santa Bárbara, donde celebrará varias ediciones entre noviembre de 2025 y enero de 2026.
Nacido de la iniciativa de un grupo de mujeres emprendedoras, este proyecto se ha convertido en un espacio de apoyo a creadores locales y en un punto de encuentro entre diseñadores y público, consolidándose como un referente de tendencias en la agenda madrileña.
Cómo llegar al Hipódromo de la Zarzuela
El recinto está ubicado en Avenida Padre Huidobro, s/n, A-6 km 8, 28023 Madrid. Se puede llegar en el autobús 658 desde Moncloa (L3 de metro) o en coche a través de la carretera A-6 (salida km 8). El Hipódromo dispone de más de 1.000 plazas de aparcamiento gratuitas.