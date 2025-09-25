Secciones
España

Qué hacer en Madrid este fin de semana: vuelve el Mercado del Encanto al Hipódromo de la Zarzuela

Más de 30 marcas de diseño, moda y artesanía se dan cita este domingo en un mercado efímero con gastronomía, talleres y experiencias en un entorno único.

Qué hacer en Madrid este fin de semana: vuelve el Mercado del Encanto al Hipódromo de la Zarzuela
Hace 2 Hs

Madrid suma un plan imperdible a su agenda de ocio este fin de semana. El Mercado del Encanto, uno de los pop-ups más consolidados de la capital, regresa este domingo 28 de septiembre al Hipódromo de la Zarzuela para ofrecer una experiencia que combina compras originales, gastronomía y actividades al aire libre.

El mercado reunirá a más de 30 marcas emergentes y artesanos, entre ellas La Alpaca Madrileña, con sus textiles para el hogar; Pompa, especializada en joyas de porcelana; o Romero Lienzos, con propuestas artísticas. Los visitantes podrán conocer de primera mano a los creadores y descubrir piezas únicas de moda, complementos, decoración y arte.

Con más de diez años de trayectoria y más de 150 ediciones celebradas, el Mercado del Encanto se ha consolidado como referente para quienes buscan tendencias, exclusividad y diseño con sello local.

Gastronomía y experiencias para todos

Además de la oferta comercial, la cita contará con una terraza gastronómica, degustaciones de productos artesanos y un programa de talleres de estilo personal. También habrá sorteos y actividades abiertas a todos los públicos, lo que convierte al evento en una opción perfecta para disfrutar en familia o con amigos.

Qué hacer en Madrid este fin de semana: vuelve el Mercado del Encanto al Hipódromo de la Zarzuela

La entrada tiene un precio desde 15 euros, disponible en la web del Hipódromo de Madrid. El horario será de 10:30 a 15:00 horas, ideal para aprovechar la mañana del domingo.

Próximas ediciones en Madrid y otras ciudades

Tras la cita de este fin de semana, el Mercado del Encanto volverá al Hipódromo los domingos 16 y 30 de noviembre. Además, continuará su recorrido por distintas ciudades del sur de España y por espacios emblemáticos de Madrid, como el Espacio Out en calle Sandoval, el Centro Cultural de los Ejércitos en Gran Vía o el Palacio de Santa Bárbara, donde celebrará varias ediciones entre noviembre de 2025 y enero de 2026.

Nacido de la iniciativa de un grupo de mujeres emprendedoras, este proyecto se ha convertido en un espacio de apoyo a creadores locales y en un punto de encuentro entre diseñadores y público, consolidándose como un referente de tendencias en la agenda madrileña.

Cómo llegar al Hipódromo de la Zarzuela

El recinto está ubicado en Avenida Padre Huidobro, s/n, A-6 km 8, 28023 Madrid. Se puede llegar en el autobús 658 desde Moncloa (L3 de metro) o en coche a través de la carretera A-6 (salida km 8). El Hipódromo dispone de más de 1.000 plazas de aparcamiento gratuitas.

Temas Madrid
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Makoke revela cómo está su nuera Marina Romero tras la cirugía: Hay que cruzar los dedos
1

Makoke revela cómo está su nuera Marina Romero tras la cirugía: "Hay que cruzar los dedos"

Arnold Schwarzenegger llega a Málaga para participar de la Comic-Con
2

Arnold Schwarzenegger llega a Málaga para participar de la Comic-Con

Sergio Ramos y Pilar Rubio venden su mansión en La Moraleja con una ganancia millonaria
3

Sergio Ramos y Pilar Rubio venden su mansión en La Moraleja con una ganancia millonaria

Qué hacer en Madrid este fin de semana: vuelve el Mercado del Encanto al Hipódromo de la Zarzuela
4

Qué hacer en Madrid este fin de semana: vuelve el Mercado del Encanto al Hipódromo de la Zarzuela

Ayuda en España de hasta 735 euros al mes para supermercados: requisitos y cómo pedirla
5

Ayuda en España de hasta 735 euros al mes para supermercados: requisitos y cómo pedirla

Andalucía permitirá desgravar los gastos veterinarios: así funciona la nueva ayuda para familias con mascotas
6

Andalucía permitirá desgravar los gastos veterinarios: así funciona la nueva ayuda para familias con mascotas

Más Noticias
Makoke revela cómo está su nuera Marina Romero tras la cirugía: Hay que cruzar los dedos

Makoke revela cómo está su nuera Marina Romero tras la cirugía: "Hay que cruzar los dedos"

Arnold Schwarzenegger llega a Málaga para participar de la Comic-Con

Arnold Schwarzenegger llega a Málaga para participar de la Comic-Con

Sergio Ramos y Pilar Rubio venden su mansión en La Moraleja con una ganancia millonaria

Sergio Ramos y Pilar Rubio venden su mansión en La Moraleja con una ganancia millonaria

Ayuda en España de hasta 735 euros al mes para supermercados: requisitos y cómo pedirla

Ayuda en España de hasta 735 euros al mes para supermercados: requisitos y cómo pedirla

Andalucía permitirá desgravar los gastos veterinarios: así funciona la nueva ayuda para familias con mascotas

Andalucía permitirá desgravar los gastos veterinarios: así funciona la nueva ayuda para familias con mascotas

El secreto de Aitana Bonmatí para rendir en el Barça: su desayuno diario

El secreto de Aitana Bonmatí para rendir en el Barça: su desayuno diario

No podrás levantarte del sillón: la miniserie española que rompe tabúes sobre el consentimiento dentro del matrimonio

No podrás levantarte del sillón: la miniserie española que rompe tabúes sobre el consentimiento dentro del matrimonio

Salamanca, la ciudad universitaria que compite con Oxford y Bolonia

Salamanca, la ciudad universitaria que compite con Oxford y Bolonia

Comentarios