Qué hacer en Madrid este fin de semana: vuelve el Mercado del Encanto al Hipódromo de la Zarzuela

Próximas ediciones en Madrid y otras ciudades

Tras la cita de este fin de semana, el Mercado del Encanto volverá al Hipódromo los domingos 16 y 30 de noviembre. Además, continuará su recorrido por distintas ciudades del sur de España y por espacios emblemáticos de Madrid, como el Espacio Out en calle Sandoval, el Centro Cultural de los Ejércitos en Gran Vía o el Palacio de Santa Bárbara, donde celebrará varias ediciones entre noviembre de 2025 y enero de 2026.