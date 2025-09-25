No podrás levantarte del sillón: la miniserie española que rompe tabúes sobre el consentimiento dentro del matrimonio

La ficción audiovisual viene explorando cada vez más temas complejos ligados a la intimidad y las relaciones. En ese terreno aparece Querer (España, 2024), una miniserie de cuatro episodios creada por Alaúda Ruiz de Azúa, Júlia de Paz y Eduard Sola, que se adentra en uno de los tópicos menos transitados en pantalla: el consentimiento dentro del matrimonio. Disponible en Flow, la producción de Movistar + logra un retrato lúcido y reflexivo, evitando caer en sensiblerías y lugares comunes.
Una denuncia que lo cambia todo
La historia comienza cuando Miren Torres (Nagore Aranburu) decide denunciar a su marido Íñigo Gorosmendi (Pedro Casablanc) por violencia de género después de tres décadas de matrimonio. La primera entrega se centra en ese punto de inflexión: el paso por la comisaría, la consulta con su abogada, el temor a ser descubierta por su agresor y la revelación frente a sus hijos adultos.
La ficción contrasta la imagen de una vida familiar acomodada en Bilbao con la crudeza de lo que ocurría puertas adentro: sexo sin consentimiento, violencia psicológica, dependencia económica y un miedo invisible que se instala como norma.
Una mirada coral
El guion alterna perspectivas para mostrar cómo el caso impacta en todos los miembros de la familia. Los hijos, Aitor (Miguel Bernardeau) e Ion (Iván Pellicer), deben reinterpretar su pasado a la luz de la denuncia. La violencia, plantea la serie, no se limita a la víctima directa: se propaga de manera silenciosa, contaminando conductas y vínculos.
El recurso narrativo de la elipsis permite avanzar hacia el juicio y sus consecuencias sin abandonar el foco en el trauma cotidiano, evitando escenas explícitas y priorizando lo que se dice —o lo que se calla— en los diálogos, declaraciones y sentencias.
Un guion incómodo y necesario
La gran fortaleza de Querer está en su capacidad de cuestionar prácticas naturalizadas. En un pasaje clave, la hermana de Íñigo justifica la falta de consentimiento con frases como “en un matrimonio nadie quiere sexo todo el tiempo, a veces se cede”. Esa normalización del abuso, planteada sin énfasis panfletario, expone con crudeza la complicidad cultural que sostiene la violencia.
Las actuaciones de Nagore Aranburu y Pedro Casablanc, acompañados por un elenco sólido que incluye a Loreto Mauleón, Natalia Huarte, Miguel Garcés e Iván Pellicer, consolidan la propuesta con sobriedad y sin sobreactuaciones.