No podrás levantarte del sillón: la miniserie española que rompe tabúes sobre el consentimiento dentro del matrimonio

La ficción audiovisual viene explorando cada vez más temas complejos ligados a la intimidad y las relaciones. En ese terreno aparece Querer (España, 2024), una miniserie de cuatro episodios creada por Alaúda Ruiz de Azúa, Júlia de Paz y Eduard Sola, que se adentra en uno de los tópicos menos transitados en pantalla: el consentimiento dentro del matrimonio. Disponible en Flow, la producción de Movistar + logra un retrato lúcido y reflexivo, evitando caer en sensiblerías y lugares comunes.