El secreto de Aitana Bonmatí para rendir en el Barça: su desayuno diario

Aitana Bonmatí, centrocampista del FC Barcelona y tres veces ganadora del Balón de Oro, ha revelado cuál es el desayuno que nunca falta en su día a día. La futbolista, considerada una de las mejores del mundo, ha explicado que la nutrición y el descanso son pilares fundamentales para mantenerse en la élite.
El desayuno que nunca cambia
Con 27 años y en el mejor momento de su carrera, Bonmatí apuesta por una primera comida del día sencilla, equilibrada y cargada de energía. Cada mañana arranca con:
Café con leche de avena.
Un kiwi amarillo.
Dos tostadas de pan de espelta con aguacate y queso manchego (“del seco, si puede ser”, puntualizó con humor).
Un menú aparentemente básico, pero que refleja la constancia y la disciplina que la acompañan dentro y fuera del campo.
La importancia de los hábitos
En una entrevista con El País, la futbolista confesó: “Hoy en día el descanso y una buena nutrición son fundamentales en mi rutina”. Además, se levanta todos los días a las 8 de la mañana, manteniendo horarios estables que le ayudan a rendir al máximo y prevenir lesiones.
Más allá del éxito deportivo, Bonmatí transmite un mensaje de hábitos saludables y disciplina que la convierte en referente no solo para el fútbol femenino, sino también para quienes buscan inspiración en el deporte y el bienestar.
Un ejemplo dentro y fuera del campo
Con tres Balones de Oro y una carrera en ascenso, Aitana Bonmatí demuestra que su éxito no se construye únicamente con talento, sino también con pequeños gestos cotidianos. Su desayuno, tan simple como efectivo, es prueba de que cuidar lo básico puede marcar la diferencia en la alta competición.