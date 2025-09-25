Chile está entre los seis países más seguros ante una Tercera Guerra Mundial: conoce los motivos

Enclavado en el Himalaya, Bután ha sido un pequeño estado neutral desde 1971, con una política exterior no alineada. Su ubicación aislada, rodeada de cordilleras, lo protege de invasiones. Su reducida población y su autosuficiencia alimentaria, gracias a la agricultura tradicional, lo convierten en un refugio ideal. En caso de una guerra mundial, Bután no es un objetivo estratégico, y su orografía montañosa ofrece protección natural.