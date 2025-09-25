Secciones
Chile

Chile está entre los seis países más seguros ante una Tercera Guerra Mundial: conoce los motivos

El Índice de Paz Global identifica a ciertos países como potenciales refugios seguros en caso de una escalada bélica.

Chile está entre los seis países más seguros ante una Tercera Guerra Mundial Chile está entre los seis países más seguros ante una Tercera Guerra Mundial
Hace 3 Hs

Aunque la posibilidad de una tercera guerra mundial sigue siendo remota y nadie puede anticipar con certeza el desarrollo de un conflicto global, estudios recientes señalan que ciertos países podrían funcionar como refugios seguros en caso de una escalada bélica. Chile es uno de ellos.

Elecciones en Chile 2025: un histórico jugador de la U se sumó al comando de Jeannette Jara

Elecciones en Chile 2025: un histórico jugador de la U se sumó al comando de Jeannette Jara

Investigaciones como el Índice de Paz Global, y artículos publicados en revistas científicas como Nature Communications y Risk Analysis, coinciden en que las naciones que cumplen con estas características son las más protegidas frente a un eventual conflicto mundial. La identificación se basa en factores como el aislamiento geográfico, la neutralidad política, la autosuficiencia y la baja relevancia estratégica.

¿Qué países serían los más seguros ante una Tercera Guerra Mundial?

Islandia

Islandia ocupa constantemente el primer puesto en el Índice de Paz Global como el país más pacífico del mundo. Su remota ubicación en el Atlántico Norte, a cientos de kilómetros de Noruega y Escocia, dificulta el acceso para operaciones militares a gran escala. 

Carece de ejército permanente, solo está protegido nominalmente por la OTAN y posee abundantes recursos naturales, como agua dulce, energía geotérmica y recursos marinos, lo que garantiza su autosuficiencia.

Nueva Zelanda

Nueva Zelanda es otro país que destaca por su neutralidad y aislamiento geográfico, ubicado a más de 1500 kilómetros de Australia. Ocupa el segundo lugar en el Índice de Paz Global y tiene un historial de no involucrarse en conflictos internacionales. Su economía desarrollada, suelo fértil y abundantes recursos hídricos lo hacen autosuficiente.

Bután

Enclavado en el Himalaya, Bután ha sido un pequeño estado neutral desde 1971, con una política exterior no alineada. Su ubicación aislada, rodeada de cordilleras, lo protege de invasiones. Su reducida población y su autosuficiencia alimentaria, gracias a la agricultura tradicional, lo convierten en un refugio ideal. En caso de una guerra mundial, Bután no es un objetivo estratégico, y su orografía montañosa ofrece protección natural.

Suiza

Suiza es un país que se ha mantenido neutral durante más de 200 años. Protegida por los Alpes, cuenta con una red de refugios nucleares capaz de albergar a gran parte de su población. Su economía estable y el acceso a recursos naturales, como el agua dulce, la convierten en un lugar seguro.

Chile

Chile se encuentra geográficamente aislado de los principales escenarios de conflicto. Su extensa costa (6.435 km) y la variedad de cultivos resistentes, como el trigo, lo hacen resistente a una hambruna global.

Es uno de los países más desarrollados de Sudamérica, con infraestructura moderna y relaciones diplomáticas estables con las potencias occidentales. Su ubicación remota y la ausencia de bases militares estratégicas lo convierten en un refugio seguro.

Fiyi

Este archipiélago del Pacífico, ubicado a 4300 kilómetros de Australia, se encuentra extremadamente aislado. Con un ejército de tan solo 6000 hombres y una política exterior pacífica, Fiyi no es un objetivo estratégico. Sus abundantes bosques, recursos minerales y zonas de pesca garantizan la autosuficiencia de toda su población.

Temas Chile
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Chile está entre los seis países más seguros ante una Tercera Guerra Mundial: conoce los motivos
1

Chile está entre los seis países más seguros ante una Tercera Guerra Mundial: conoce los motivos

Hay alerta por tormentas eléctricas en el sur de Chile: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?
2

Hay alerta por tormentas eléctricas en el sur de Chile: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

Quién es Ricardo Montero Allende, el subsecretario de Defensa que habría conquistado el corazón de la actriz Paula Luchsinger
3

Quién es Ricardo Montero Allende, el subsecretario de Defensa que habría conquistado el corazón de la actriz Paula Luchsinger

Aguas Andinas anuncia cortes programados en tres comunas de Santiago para hoy 25 de septiembre
4

Aguas Andinas anuncia cortes programados en tres comunas de Santiago para hoy 25 de septiembre

Más Noticias
Hay alerta por tormentas eléctricas en el sur de Chile: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

Hay alerta por tormentas eléctricas en el sur de Chile: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

Quién es Ricardo Montero Allende, el subsecretario de Defensa que habría conquistado el corazón de la actriz Paula Luchsinger

Quién es Ricardo Montero Allende, el subsecretario de Defensa que habría conquistado el corazón de la actriz Paula Luchsinger

Aguas Andinas anuncia cortes programados en tres comunas de Santiago para hoy 25 de septiembre

Aguas Andinas anuncia cortes programados en tres comunas de Santiago para hoy 25 de septiembre

Silvio Rodríguez en Chile: quiénes serán los artistas que abrirán sus cuatro conciertos

Silvio Rodríguez en Chile: quiénes serán los artistas que abrirán sus cuatro conciertos

Chile: un temblor de 5,1 grados se registró en la región de Antofagasta hoy 24 de septiembre

Chile: un temblor de 5,1 grados se registró en la región de Antofagasta hoy 24 de septiembre

Lejos de la TV: el innovador proyecto que juntó a Mario Horton con su pareja, Francisca Walker

Lejos de la TV: el innovador proyecto que juntó a Mario Horton con su pareja, Francisca Walker

La Casa de los Espíritus se convierte en serie: Isabel Allende y Prime Video anunciaron su estreno

La Casa de los Espíritus se convierte en serie: Isabel Allende y Prime Video anunciaron su estreno

Elecciones en Chile 2025: un histórico jugador de la U se sumó al comando de Jeannette Jara

Elecciones en Chile 2025: un histórico jugador de la U se sumó al comando de Jeannette Jara

Comentarios