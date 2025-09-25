Ayuda en España de hasta 735 euros al mes para supermercados: requisitos y cómo pedirla

Las familias de Madrid que atraviesen una situación económica complicada pueden acceder a la Tarjeta Familias 2025, una ayuda mensual del Ayuntamiento de Madrid que permite realizar compras en supermercados y adquirir productos básicos de alimentación e higiene. En algunos casos, la cuantía puede alcanzar hasta 735 euros al mes, según los ingresos y el número de miembros de la unidad familiar.