Ayuda en España de hasta 735 euros al mes para supermercados: requisitos y cómo pedirla

Hace 14 Min

Las familias de Madrid que atraviesen una situación económica complicada pueden acceder a la Tarjeta Familias 2025, una ayuda mensual del Ayuntamiento de Madrid que permite realizar compras en supermercados y adquirir productos básicos de alimentación e higiene. En algunos casos, la cuantía puede alcanzar hasta 735 euros al mes, según los ingresos y el número de miembros de la unidad familiar.

¿Cuánto se cobra con la Tarjeta Familias Madrid 2025?

El importe de la tarjeta varía en función de la renta per cápita de cada familia:

Con una renta igual o menor a 75,11 € mensuales:

Una persona: 175 €

Familias de 6 o más miembros: 735 €

Con una renta superior a 75,11 € mensuales:

Una persona: 146 €

Familias de 6 o más miembros: 466 €

El cálculo se realiza dividiendo los ingresos familiares entre los miembros de la unidad, computando a los menores como 1,5.

Requisitos para solicitar la ayuda

Para poder acceder a esta ayuda del Ayuntamiento de Madrid es necesario:

Acreditar situación de necesidad o vulnerabilidad económica.

Estar empadronado en el distrito correspondiente.

Presentar DNI, libro de familia y documentación sobre los ingresos.

Aceptar el plan de intervención social y las condiciones de uso de la tarjeta.

Cómo solicitar la Tarjeta Familias 2025

Existen dos vías para solicitar la ayuda:

Presencial: en el centro de Servicios Sociales correspondiente al domicilio.

Telemática: a través de la web del Ayuntamiento de Madrid, descargando el impreso de solicitud y marcando la casilla de “necesidades básicas de alimentos”.

Además, será necesario presentar autorizaciones para la consulta de rentas, certificados de desempleo o pensión (si corresponde) y una declaración responsable en la que se confirme no estar recibiendo otras ayudas incompatibles.

Objetivo de la ayuda

Según el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, la Tarjeta Familias busca compensar la subida de precios de la cesta de la compra y garantizar que los hogares en situación de vulnerabilidad puedan cubrir sus necesidades básicas.

