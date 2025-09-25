Secciones
Sergio Ramos y Pilar Rubio venden su mansión en La Moraleja con una ganancia millonaria

El futbolista y la presentadora se desprendieron de su lujosa propiedad en Madrid.

Hace 26 Min

Mientras la atención mediática se centraba en la sorprendente faceta musical de Sergio Ramos, el futbolista sevillano ha cerrado una operación inmobiliaria que le ha generado una enorme plusvalía. Según publicó LOC, Ramos y su esposa, la presentadora Pilar Rubio, vendieron su mansión en la exclusiva urbanización de La Moraleja por 7 millones de euros.

La cifra no es menor: el deportista solo había desembolsado 1,5 millones por la casa, por lo que se ha asegurado una ganancia de 5,5 millones de euros. La propiedad, que llegó a ser residencia temporal de Vinicius Jr. mientras remodelaba la suya, fue adquirida por un empresario mexicano.

La finca, de 2.500 metros cuadrados de parcela y 1.000 metros construidos, había sido reformada por Ramos y Rubio para adaptarla a su estilo de vida familiar. Además, el defensa andaluz ya ha invertido en otro terreno dentro de la misma urbanización, una de las zonas más exclusivas de la capital.

La operación se suma a la lista de transacciones millonarias que se registran en La Moraleja. Fundada por el padre de Ana Obregón, la urbanización ha sido escenario recientemente de compraventas que oscilan entre los 15 y 25 millones de euros. De hecho, hace pocas semanas se concretó allí la venta récord de una vivienda de nueva construcción por 25 millones, considerada la más cara jamás realizada en el sector residencial madrileño.

No es el único movimiento destacado en la zona: Jude Bellingham, estrella del Real Madrid, también adquirió dos mansiones en la misma urbanización, confirmando que La Moraleja continúa siendo el enclave predilecto de futbolistas, empresarios y celebridades.

Con esta venta, Sergio Ramos no solo continúa diversificando su patrimonio, sino que demuestra que su visión para los negocios va más allá del terreno de juego y de su reciente incursión en la música.

