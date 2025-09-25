Sergio Ramos y Pilar Rubio venden su mansión en La Moraleja con una ganancia millonaria

La operación se suma a la lista de transacciones millonarias que se registran en La Moraleja. Fundada por el padre de Ana Obregón, la urbanización ha sido escenario recientemente de compraventas que oscilan entre los 15 y 25 millones de euros. De hecho, hace pocas semanas se concretó allí la venta récord de una vivienda de nueva construcción por 25 millones, considerada la más cara jamás realizada en el sector residencial madrileño.