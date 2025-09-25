Makoke revela cómo está su nuera Marina Romero tras la cirugía: "Hay que cruzar los dedos"

Optimismo y apoyo en los momentos difíciles

Tanto la familia como los amigos más cercanos coinciden en destacar la fortaleza de Marina Romero, quien, pese a los momentos de angustia, está rodeada de cariño y apoyo. Como señaló De Benito: “Lo más importante es tu familia y la elegida. Ha tenido días muy malos, pero ahora está más tranquila y con fe en que todo salga bien”.