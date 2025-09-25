Makoke revela cómo está su nuera Marina Romero tras la cirugía: "Hay que cruzar los dedos"

La colaboradora de televisión Makoke ha ofrecido en exclusiva las últimas novedades sobre el estado de salud de Marina Romero, pareja de Javier Tudela. La influencer atraviesa un momento delicado después de someterse a una intervención quirúrgica que, según ha confirmado su suegra, “ha salido bien”.
Marina Romero, operada y a la espera de resultados
En declaraciones a la prensa durante el estreno del musical Cabaret, Makoke aseguró que la familia ha superado “la primera etapa” y que ahora están a la espera de recibir los resultados médicos. “Todavía no está todo como tiene que estar, pero estamos muy optimistas y positivos. Hay que cruzar los dedos”, explicó la madre de Javier Tudela.
Según ha confesado, Marina Romero cuenta con el apoyo constante de su pareja y de toda la familia: “Estamos disfrutando mucho de la familia, aireándonos un poco y con la mejor predisposición”.
La reacción de Javier Tudela y el entorno familiar
Aunque Makoke evitó hablar directamente en nombre de su hijo, sí señaló que Javier Tudela ha sabido estar a la altura en este duro momento. En redes sociales, el empresario compartió mensajes sobre la importancia de valorar lo esencial en la vida, dejando claro que lo prioritario ahora es la salud de su pareja y la tranquilidad de sus hijos, que todavía desconocen la situación.
“Un poquito más tranquila”, según Arantxa de Benito
Las palabras de Makoke coinciden con las declaraciones recientes de Arantxa de Benito, íntima amiga de la familia, quien explicó que Marina Romero se encuentra “un poquito más tranquila” después de unas semanas “muy malas, nerviosa e intranquila”. La exmujer de Guti aseguró que la operación salió “fantástica” y que ahora solo queda esperar que los resultados médicos confirmen la buena evolución.
Optimismo y apoyo en los momentos difíciles
Tanto la familia como los amigos más cercanos coinciden en destacar la fortaleza de Marina Romero, quien, pese a los momentos de angustia, está rodeada de cariño y apoyo. Como señaló De Benito: “Lo más importante es tu familia y la elegida. Ha tenido días muy malos, pero ahora está más tranquila y con fe en que todo salga bien”.