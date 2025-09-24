Secciones
Sergio Rojas explotó contra Carla Jara: ¿cuál fue la actitud que enojó al animador de "Que te lo digo"?

El conductor criticó duramente a la panelista de TVN por su actitud ante el programa de farándula.

Hace 36 Min

Sergio Rojas no se guardó nada y lanzó duras críticas contra Carla Jara, luego de que un equipo del programa de farándula de Zona Latina llegara hasta TVN para intentar conversar con la panelista de El medio día, sobre los comentarios que emitió Cathy Barriga en Primer Plano.

La ex alcaldesa de Maipú se refirió a las burlas que, hace un tiempo, hicieron Carla Jara y Karen Paola, calificándola como "la más pesada" de Mekano, mientras se reían de su arresto domiciliario. "Nadie puede reírse o jactarse de otra persona que lo está pasando mal y que además es mamá, al igual que ellas”, dijo Barriga.

Ante estas declaraciones, Karen Paola pidió disculpas, pero Jara no se ha pronunciado al respecto… y tampoco lo hizo en Que te lo digo.

La reacción de Sergio Rojas

La actitud de Jara, que pasó con su auto sin bajar siquiera el vidrio, indignó a Rojas, conductor del programa: "Honestamente, yo no puedo creer a estas cabras. Por Dios qué son buenas… tú les pones 10 millones encima, pero te la sueltan toda. Se les olvida religión, familia, hijos", comenzó diciendo el periodista.

"Yo digo, Carlita, ¿su boca solo se abre por plata? Me parece indecoroso", agregó.

Además, enfatizó: "Estas cabras que son simpaticonas, amorosas… resulta que Tomás (periodista de Que te lo digo) va sin plata, no va con el cheque en la mano y no baja el vidrio".

"Apuesto a que si va con un contrato de Primer Plano, en donde aparezcan 18 millones, apuesto que ese vidrio se abre. No puede ser que todo lo transformemos en una venta por dinero", añadió.

Rojas calificó a Carla Jara como "una cabra más viva que el hambre", aunque cuestionó sus elecciones amorosas, incluyendo a Camila Andrade: "Estas cabras lesas, primero, tienen mal ojo, porque se buscan tipos que riñen con el delito: estafadores, sinvergüenzas, cafichones. Les entregan el cuerpo y la billetera", sostuvo.

Por último, el periodista volvió sobre el tema de cobrar por hablar en televisión. "Se les olvida todo el orgullo para cobrar 18 o 20 palos", cerró.

