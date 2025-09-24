Sergio Rojas explotó contra Carla Jara: ¿cuál fue la actitud que enojó al animador de "Que te lo digo"?

La ex alcaldesa de Maipú se refirió a las burlas que, hace un tiempo, hicieron Carla Jara y Karen Paola, calificándola como "la más pesada" de Mekano, mientras se reían de su arresto domiciliario. "Nadie puede reírse o jactarse de otra persona que lo está pasando mal y que además es mamá, al igual que ellas”, dijo Barriga.