El sorprendente rating que logró el gran estreno de “Reunión de Superados”, la nueva teleserie de Mega

La producción logró un peak de 1.041.219 espectadores y logró superar a la competencia. Todos los números.

Hace 51 Min

El día tan esprado llegó y anoche se estrenó en las pantallas de Mega la teleserie “Reunión de Superados”. En su primer capítulo, la ficción presentó a los principales personajes y conflictos, entre ellos las tensiones entre Manuel Morales (Mario Horton) y su ex esposa Teresa Astaburuaga (Elisa Zulueta). 

Además, mostró el quiebre silencioso en el matrimonio aparentemente perfecto de Coke (Diego Muñoz) y Matilde (Ignacia Baeza).

En cuanto a la audiencia, el debut de la teleserie alcanzó un rating online promedio de 949.274 personas por minuto, entre las 22.15 y las 23.19, con un peak de 1.041.219 espectadores.

Con estas cifras, “Reunión de Superados” se impuso ampliamente en su franja horaria frente a la competencia:

- Chilevisión: 403.639 personas por minuto

- Canal 13: 524.489 personas por minuto

- TVN: 367.437 personas por minuto

De esta forma, el estreno no solo generó comentarios en redes sociales por sus historias y personajes, sino que también posicionó a Mega como líder de la jornada televisiva.

