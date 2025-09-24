Secciones
Benjamín Vicuña habló de la escolarización de sus hijos en Turquía y cruzó a la "China" Suárez

“Yo los llamo todos los días a las 7, pero la situación se complicó cada vez más, se cambió la rutina por algo. No soy tonto, me di cuenta”, confesó el actor chileno.

Benjamín Vicuña se refirió públicamente a la situación con su ex pareja, Eugenia “China” Suárez, luego de que trascendiera que sus hijos Magnolia y Amancio habrían sido matriculados en un colegio de Turquía.

En conversación con el portal BioBioChile, el actor chileno evitó confirmar la información sobre la escolarización de sus hijos. Sin embargo, admitió que ha notado cambios en la rutina diaria de los niños. “Yo los llamo todos los días a las 7, pero la situación se complicó cada vez más, se cambió la rutina por algo. No soy tonto, me di cuenta”, confesó.

“Me di cuenta de que los chicos estaban con un tipo de rutina, pero no sé si en un colegio, en qué colegio, no sé nada", agregó.

Vicuña calificó el proceso como “surrealista” y aseguró que el tema se encuentra en manos de abogados, sin que hasta ahora haya recibido respuesta por parte de la Suárez.

Finalmente, expresó su deseo de que los conflictos se resuelvan y que sus hijos no se vean involucrados en la controversia. “Me gustaría que las cosas volvieran a su lugar, que se hable del trabajo únicamente y que dejemos a los chicos de lado”, sentenció.

