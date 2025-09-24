Benjamín Vicuña habló de la escolarización de sus hijos en Turquía y cruzó a la "China" Suárez

En conversación con el portal BioBioChile, el actor chileno evitó confirmar la información sobre la escolarización de sus hijos. Sin embargo, admitió que ha notado cambios en la rutina diaria de los niños. “Yo los llamo todos los días a las 7, pero la situación se complicó cada vez más, se cambió la rutina por algo. No soy tonto, me di cuenta”, confesó.