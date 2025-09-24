Elecciones en Chile 2025: un histórico jugador de la U se sumó al comando de Jeannette Jara

El comando de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, incorporó un nuevo rostro a su campaña. Se trata de Rodrigo “El Polaco” Goldberg, histórico jugador de Universidad de Chile y parte del plantel que devolvió la gloria al equipo azul en la década de los 90, tras 25 años sin títulos.
Goldberg, formado en las divisiones juveniles de la U y debutante en 1989, tuvo un paso a préstamo por Santiago Wanderers antes de regresar al club y convertirse en una pieza clave del bicampeonato de 1994 y 1995. Ahora, asumirá un rol político: será el encargado deportivo dentro del equipo de Jara.
La candidata destacó que esta área buscará ir más allá del deporte profesional. “En una construcción colectiva de los temas tanto deportivos, con una mirada estratégica del desarrollo nacional y cómo superamos algunos temas en torno al sedentarismo y a la falta de actividad física”, afirmó.
¿Cuáles fueron las razones que lo llevaron a sumarse al comando de Jara?
Por su parte, el ex delantero explicó las razones de su incorporación: “Tengo una vasta experiencia no solamente en el fútbol, sino que también en la cobertura del deporte desde hace ya muchos años. Creo que es algo transversal, que merece ser atendido como tal, y se puede hacer mucho”.
“Me encanta poder ayudar, sobre todo desde la vereda de la experiencia del deporte, y creo que hay mucho por hacer, no solamente en el deporte competitivo de alta competencia, sino que también en lo que significa los barrios, los colegios, las empresas, en fin, y creo que es una linda oportunidad y estoy muy contento de estar acá”, agregó.
Durante su presentación, el ex jugador posó para una fotografía junto a Jara, quien, pese a ser reconocida hincha de Colo Colo, celebró la llegada de una figura emblemática de la U a su equipo de campaña.