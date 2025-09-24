Secciones
La Casa de los Espíritus se convierte en serie: Isabel Allende y Prime Video anunciaron su estreno

La novela, publicada en 1982, ha vendido más de 70 millones de ejemplares en todo el mundo y es considerada uno de los libros más influyentes del siglo XX.

La Casa de los Espíritus, la novela de Isabel Allende, llega a Amazon Prime Video en 2026.
Hace 2 Hs

La escritora chilena Isabel Allende confirmó que La Casa de los Espíritus, la nueva serie original de ocho capítulos basada en su icónica novela, llegará en 2026 a través de Amazon Prime Video.

La novela, publicada en 1982, ha vendido más de 70 millones de ejemplares en todo el mundo y es considerada uno de los libros más influyentes del siglo XX. La obra ya había sido llevada al cine en 1993, y ahora tendrá una nueva vida en formato de serie.

Amazon Prime anunció la película de "The summer i turned pretty": ¿qué se sabe hasta ahora?

Amazon Prime anunció la película de The summer i turned pretty: ¿qué se sabe hasta ahora?

En esta adaptación televisiva, Allende participará como productora ejecutiva junto a Eva Longoria y Courtney Saladino. El estreno será simultáneo en más de 240 países y territorios.

La trama retrata la compleja historia de la familia Trueba, atravesada por amores prohibidos, tensiones políticas y transformaciones sociales que abarcan un siglo. La narrativa explora pasiones intensas, secretos familiares y luchas de poder, hasta desembocar en un periodo de violencia y crisis que divide al patriarca con su nieta favorita.

Una producción internacional con sello chileno

La serie está a cargo de FilmNation, responsables de producciones premiadas como Anora y Cónclave, junto a la productora chilena Fábula, reconocida por películas como La memoria infinita y Una mujer fantástica, ganadora del Óscar.

Con este estreno, Prime Video fortalece su oferta en la región, donde ya cuenta con producciones originales como Betty la fea: La historia continúa, Desconectados 2: Reconectados, Vencer o Morir, Menem y Sayen. A nivel global, la plataforma reúne éxitos como The Boys, Gen V, Fallout y El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder.

En Chile, los suscriptores podrán acceder a la serie desde la aplicación de Prime Video en televisores inteligentes y dispositivos móviles, con la opción de reproducir en hasta tres pantallas simultáneas. También será posible descargar episodios para ver sin conexión.

