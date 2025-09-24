La Casa de los Espíritus se convierte en serie: Isabel Allende y Prime Video anunciaron su estreno

La escritora chilena Isabel Allende confirmó que La Casa de los Espíritus, la nueva serie original de ocho capítulos basada en su icónica novela, llegará en 2026 a través de Amazon Prime Video.
La novela, publicada en 1982, ha vendido más de 70 millones de ejemplares en todo el mundo y es considerada uno de los libros más influyentes del siglo XX. La obra ya había sido llevada al cine en 1993, y ahora tendrá una nueva vida en formato de serie.
En esta adaptación televisiva, Allende participará como productora ejecutiva junto a Eva Longoria y Courtney Saladino. El estreno será simultáneo en más de 240 países y territorios.
La trama retrata la compleja historia de la familia Trueba, atravesada por amores prohibidos, tensiones políticas y transformaciones sociales que abarcan un siglo. La narrativa explora pasiones intensas, secretos familiares y luchas de poder, hasta desembocar en un periodo de violencia y crisis que divide al patriarca con su nieta favorita.
Una producción internacional con sello chileno
La serie está a cargo de FilmNation, responsables de producciones premiadas como Anora y Cónclave, junto a la productora chilena Fábula, reconocida por películas como La memoria infinita y Una mujer fantástica, ganadora del Óscar.
Con este estreno, Prime Video fortalece su oferta en la región, donde ya cuenta con producciones originales como Betty la fea: La historia continúa, Desconectados 2: Reconectados, Vencer o Morir, Menem y Sayen. A nivel global, la plataforma reúne éxitos como The Boys, Gen V, Fallout y El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder.
En Chile, los suscriptores podrán acceder a la serie desde la aplicación de Prime Video en televisores inteligentes y dispositivos móviles, con la opción de reproducir en hasta tres pantallas simultáneas. También será posible descargar episodios para ver sin conexión.