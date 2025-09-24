Secciones
La influncer española Anita Matamoros revela la operación a la que se va a someter y toma una drástica decisión

“Las voy a donar todas, que las tenga quien las necesite”, dijo.

La influncer española Anita Matamoros revela la operación a la que se va a someter y toma una drástica decisión
Hace 2 Hs

Anita Matamoros, hija de Kiko Matamoros y Makoke, ha sorprendido a sus seguidores con una noticia sobre su salud. La influencer de 25 años ha anunciado que se ha sometido a una cirugía refractiva para corregir sus problemas de visión y dejar atrás el uso de gafas y lentillas.

La decisión de donar sus gafas

La influencer explicó en Instagram que, tras operarse, ya no necesitará su amplia colección de gafas. Aunque en un primer momento pensó en sortearlas entre sus seguidores, finalmente optó por un gesto solidario:

“Creo que directamente las voy a donar todas en algún punto y listo. Que las tenga quien las necesite”, escribió.

De esta manera, Anita convierte lo que podría haber sido un simple detalle con sus fans en una acción altruista que permitirá que otras personas puedan aprovechar sus gafas.

Cómo ha sido la operación de Anita Matamoros

La hija de Makoke explicó que la intervención fue rápida y sencilla:

Duró apenas siete minutos en total.

Aunque fue “desagradable”, se mostró tranquila y satisfecha con el resultado.

Tras la operación, debe mantener reposo, usar gotas hidratantes y evitar esfuerzos visuales.

“Ahora estoy molesta y tengo que estar con los ojitos cerrados y relajada, porque los tengo supersecos”, confesó.

Sus problemas de salud recientes

Más allá de esta operación ocular, Anita también arrastra molestias derivadas de una hernia cervical diagnosticada a principios de septiembre.

Sufre episodios de dolor intenso que en ocasiones le impiden moverse con normalidad.

En los momentos más críticos, necesita acudir al médico para recibir inyecciones de analgésicos que alivien el malestar.

“El sábado me empezó a doler mucho y hoy ya no puedo ni incorporarme sola”, explicó hace unas semanas en redes sociales.

Anita Matamoros, sincera con sus seguidores

Lejos de ocultar sus problemas de salud, Anita Matamoros ha hecho de su transparencia en redes sociales una de sus señas de identidad. Sus seguidores han agradecido su sinceridad y su actitud positiva ante los contratiempos, convirtiéndola en una de las influencers españolas más seguidas.

