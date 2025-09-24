Secciones
Lejos de la TV: el innovador proyecto que juntó a Mario Horton con su pareja, Francisca Walker

Se trata de una ficción sonora creada por Sergio Fortuño que cuenta con 10 capítulos y ya tiene cuatro disponibles en las principales plataformas.

A comienzos de septiembre se estrenó “Salar: Señales Inesperadas”, un podcast de ficción sonora que mezcla suspenso, ciencia y conciencia ambiental. La producción reúne en escena a Mario Horton y a su pareja, la actriz Francisca Walker, quienes comparten roles junto a un destacado elenco.

La propuesta tendrá un total de 10 capítulos, de los cuales ya se encuentran disponibles los cuatro primeros en las principales plataformas de audio.

El creador y productor del proyecto, Sergio Fortuño, explicó que la ficción "tiene como telón de fondo el escenario que algunos llaman ‘post global’: tensiones bélicas, inflación, crisis climática y alimentaria".

Además, detalló que la inspiración surge de la riqueza natural del norte chileno: "Nos llamó la atención que la solución a estos problemas puede estar, en parte, en la geografía del norte chileno, más específicamente en los salares del desierto, ricos en litio y otros elementos cuyas aplicaciones pueden ser beneficiosas en ámbitos como la salud y la producción de alimentos", afirmó.

