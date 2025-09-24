Conciertos gratis en Madrid por el Día de la Hispanidad: Gloria Estefan, Babasónicos, Bomba Estéreo y más

Madrid se prepara para vivir una de sus grandes citas culturales: el Día de la Hispanidad 2025, que este año llega con conciertos gratuitos y una programación que llenará la ciudad de música durante diez días. Entre el 3 y el 12 de octubre, los escenarios más emblemáticos del centro acogerán actuaciones de primer nivel, con entrada libre hasta completar aforo.