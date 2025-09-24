Secciones
España

Conciertos gratis en Madrid por el Día de la Hispanidad: Gloria Estefan, Babasónicos, Bomba Estéreo y más

Del 3 al 12 de octubre, Madrid se convertirá en un gran escenario al aire libre con conciertos gratuitos en Plaza Mayor, Puerta del Sol, Plaza de España, Puente del Rey y Plaza de Colón.

Babasónicos en Cosquín Rock - Prensa del Festival Babasónicos en Cosquín Rock - Prensa del Festival Cosquín Rock 2023
Hace 2 Hs

Madrid se prepara para vivir una de sus grandes citas culturales: el Día de la Hispanidad 2025, que este año llega con conciertos gratuitos y una programación que llenará la ciudad de música durante diez días. Entre el 3 y el 12 de octubre, los escenarios más emblemáticos del centro acogerán actuaciones de primer nivel, con entrada libre hasta completar aforo.

La gran protagonista será Gloria Estefan, que ofrecerá un concierto histórico y gratuito el domingo 5 de octubre en Plaza de Colón, celebrando sus 50 años de carrera. Esa misma tarde, la Cabalgata de la Hispanidad recorrerá la Gran Vía, en una edición que contará con Argentina como país invitado y Repsol como entidad colaboradora.

Conciertos gratuitos por escenarios y fechas

- Plaza de España – Hispanidad Urbana (jueves 9 de octubre)

Chita

Aleesha

Bon Calso

- Puente del Rey (jueves 9 de octubre)

Orquesta El Macabeo

Orquesta del Plata

- Puerta del Sol (jueves 9 de octubre)

Nidia Góngora

Henry Méndez

- Plaza Mayor (jueves 9 de octubre)

Çantamarta

Los Estanques + El Canijo de Jerez

- Viernes 10 de octubre

Muerdo

Dillom

Niña Polaca

Silvana Estrada

Rita Payés

Maestro Espada

Miranda!

Babasónicos

- Sábado 11 de octubre

Eliades Ochoa

La Ganga Calé

Alizzz

María José Llergo

Karina La Princesita

Bareto

Gerardo Morán

Mocedades y Los Panchos

Kevin Johansen + Liniers + The Nada

Orquesta Aragón

- Domingo 12 de octubre – gran cierre

Bomba Estéreo (Plaza de España)

LOS 40 GLOBAL SHOW (Puerta del Sol)

Sonora Ponceña

Tiraya

Naíza

Orquesta de la Comunidad de Madrid (ORCAM)

Gala de Corral de la Morería (Plaza Mayor)

Cultura para todos los públicos

Además de los conciertos, museos y centros culturales de la capital ofrecerán actividades paralelas de cine, literatura, danza y teatro durante toda la semana. Con esta programación, el festival Hispanidad 2025 busca consolidar a Madrid como un gran escenario urbano, abierto y diverso, con música y cultura para todos los públicos.

Temas EspañaMadrid
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Quién es Fati Vázquez, la influencer gallega que confirma haber tenido una relación con Lamine Yamal, cuando él tenía 17 años
1

Quién es Fati Vázquez, la influencer gallega que confirma haber tenido una relación con Lamine Yamal, cuando él tenía 17 años

La influencer gallega Fati Vázquez defenestra a Nicki Nicole por su relación con Lamine Yamal: “Él está pillado, ella no”
2

La influencer gallega Fati Vázquez defenestra a Nicki Nicole por su relación con Lamine Yamal: “Él está pillado, ella no”

Fati Vázquez confirma su romance con Lamine Yamal tras meses de rumores y desmentidos
3

Fati Vázquez confirma su romance con Lamine Yamal tras meses de rumores y desmentidos

España: Arantxa de Benito rompió el silencio sobre la enfermedad de Marina Romero, nuera de Makoke
4

España: Arantxa de Benito rompió el silencio sobre la enfermedad de Marina Romero, nuera de Makoke

Elsa Pataky deslumbra en Madrid con el vestido de novia corto de Vivienne Westwood que ya llevó Charli XCX en su boda
5

Elsa Pataky deslumbra en Madrid con el vestido de novia corto de Vivienne Westwood que ya llevó Charli XCX en su boda

La lujosa mansión que compró Woody Allen en Barcelona: Su carisma ha rejuvenecido mi cine
6

La lujosa mansión que compró Woody Allen en Barcelona: "Su carisma ha rejuvenecido mi cine"

Más Noticias
Quién es Fati Vázquez, la influencer gallega que confirma haber tenido una relación con Lamine Yamal, cuando él tenía 17 años

Quién es Fati Vázquez, la influencer gallega que confirma haber tenido una relación con Lamine Yamal, cuando él tenía 17 años

La influencer gallega Fati Vázquez defenestra a Nicki Nicole por su relación con Lamine Yamal: “Él está pillado, ella no”

La influencer gallega Fati Vázquez defenestra a Nicki Nicole por su relación con Lamine Yamal: “Él está pillado, ella no”

Fati Vázquez confirma su romance con Lamine Yamal tras meses de rumores y desmentidos

Fati Vázquez confirma su romance con Lamine Yamal tras meses de rumores y desmentidos

España: Arantxa de Benito rompió el silencio sobre la enfermedad de Marina Romero, nuera de Makoke

España: Arantxa de Benito rompió el silencio sobre la enfermedad de Marina Romero, nuera de Makoke

Elsa Pataky deslumbra en Madrid con el vestido de novia corto de Vivienne Westwood que ya llevó Charli XCX en su boda

Elsa Pataky deslumbra en Madrid con el vestido de novia corto de Vivienne Westwood que ya llevó Charli XCX en su boda

La lujosa mansión que compró Woody Allen en Barcelona: Su carisma ha rejuvenecido mi cine

La lujosa mansión que compró Woody Allen en Barcelona: "Su carisma ha rejuvenecido mi cine"

Mercadona ofrece empleo sin experiencia: tres días a la semana y más de 1.200 euros

Mercadona ofrece empleo sin experiencia: tres días a la semana y más de 1.200 euros

Visitas gratuitas al Banco de España en Madrid: un recorrido por su historia y tesoros ocultos

Visitas gratuitas al Banco de España en Madrid: un recorrido por su historia y tesoros ocultos

Comentarios