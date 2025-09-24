Conciertos gratis en Madrid por el Día de la Hispanidad: Gloria Estefan, Babasónicos, Bomba Estéreo y más

Madrid se prepara para vivir una de sus grandes citas culturales: el Día de la Hispanidad 2025, que este año llega con conciertos gratuitos y una programación que llenará la ciudad de música durante diez días. Entre el 3 y el 12 de octubre, los escenarios más emblemáticos del centro acogerán actuaciones de primer nivel, con entrada libre hasta completar aforo.
La gran protagonista será Gloria Estefan, que ofrecerá un concierto histórico y gratuito el domingo 5 de octubre en Plaza de Colón, celebrando sus 50 años de carrera. Esa misma tarde, la Cabalgata de la Hispanidad recorrerá la Gran Vía, en una edición que contará con Argentina como país invitado y Repsol como entidad colaboradora.
Conciertos gratuitos por escenarios y fechas
- Plaza de España – Hispanidad Urbana (jueves 9 de octubre)
Chita
Aleesha
Bon Calso
- Puente del Rey (jueves 9 de octubre)
Orquesta El Macabeo
Orquesta del Plata
- Puerta del Sol (jueves 9 de octubre)
Nidia Góngora
Henry Méndez
- Plaza Mayor (jueves 9 de octubre)
Çantamarta
Los Estanques + El Canijo de Jerez
- Viernes 10 de octubre
Muerdo
Dillom
Niña Polaca
Silvana Estrada
Rita Payés
Maestro Espada
Miranda!
Babasónicos
- Sábado 11 de octubre
Eliades Ochoa
La Ganga Calé
Alizzz
María José Llergo
Karina La Princesita
Bareto
Gerardo Morán
Mocedades y Los Panchos
Kevin Johansen + Liniers + The Nada
Orquesta Aragón
- Domingo 12 de octubre – gran cierre
Bomba Estéreo (Plaza de España)
LOS 40 GLOBAL SHOW (Puerta del Sol)
Sonora Ponceña
Tiraya
Naíza
Orquesta de la Comunidad de Madrid (ORCAM)
Gala de Corral de la Morería (Plaza Mayor)
Cultura para todos los públicos
Además de los conciertos, museos y centros culturales de la capital ofrecerán actividades paralelas de cine, literatura, danza y teatro durante toda la semana. Con esta programación, el festival Hispanidad 2025 busca consolidar a Madrid como un gran escenario urbano, abierto y diverso, con música y cultura para todos los públicos.